Piccoli Esperimenti: guida alle 6 nuove missioni di APEX Legends

Tra una partita e l’altra di APEX Legends, a partire da ieri sera, è possibile ascoltare in lobby la riproduzione di una registrazione vocale. Essa è l’incipit delle nuove missioni speciali “piccoli esperimenti”.

Come già anticipato qualche giorno fa, sono iniziati gli indizi volti ad accompagnare l’utenza verso la prossima stagione degli APEX games: l’attesissima Stagione 7. Con il 13/10 hanno avuto inizio queste nuove semplici missioni, al termine dei quali sono previste ricompense e un importante annuncio.

Vediamo dunque come portarle facilmente a termine e soprattutto come attivarle.

Guida ai Piccoli Esperimenti di APEX Legends

Dopo aver ascoltato la registrazione vocale in lobby, esattamente come ci chiede la dolce voce femminile, bisogna recarsi nel poligono di tiro. Ad una prima occhiata tutto sembra normale, ma, sul versante destro dello scenario, qualcosa è cambiato. Di diverso rispetto al solito compare infatti uno schermo con la dicitura “Disconnesso” ed una cassa rifornimenti chiusa a chiave.

Interagendo con lo schermo si può udire un secondo messaggio vocale che anticipa l’inizio di alcune semplici missioni.

Questo passaggio sblocca le prime 3: esse sono facili quanto quelle giornaliere e possono essere tranquillamente portate a termine giocando spensieratamente.

Infliggere 10 danni da mezz’aria

Eseguire 10 KO

Sopravvivere a 150 avversari

Una volta terminate, la voce femminile ci inviterà a tornare presso lo schermo del poligono. Qui ha inizio un secondo messaggio vocale che ci invita a prendere la chiave dell’ascensore gravitazionale dalla cassa rifornimenti.

Inizia dunque la seconda tranche di missioni, questa volta più mirate ma sempre molto semplici. Nei mesi scorsi avrete sicuramente notato, sia a Canyon dei Re che a Confini del Mondo, dei misteriosi oggetti cubici sparsi per le mappe. E’ arrivato il momento di attivarli.

Per la precisione devono essere attivati, grazie alla chiave, gli ascensori gravitazionali (questo è il loro nome) di Raffineria e Skyhook a Confini del Mondo e Base Aerea e Repulsore a Canyon dei Re. Questi oggetti sono facilmente individuabili:

Raffineria: si trova al centro dell’edificio più grande aperto sui lati, affianco a due casse rifornimento

Skyhook: su una delle strade principali, dalla parte del tunnel che porta verso Stazione dei Treni

Base Aerea: vicino ad uno degli aerei, dalla parte verso Deflusso

Repulsore: si trova nei pressi dell’entrata che collega Repulsore al fiume centrale della mappa

Per portare a termine il compito è sufficiente interagire con il pannello verde attaccato su ciascuno di essi. Ciascuno di essi dà il via ad un turbine che permette di librarsi in aria. Un’anticipazione delle abilità della prossima Leggenda?

E’ giunto il momento di tornare al poligono: qui, interagendo nuovamente con lo schermo, facciamo la conoscenza di Horizon. Sembra che sarà lei ad entrare a far parte del roster di APEX Legends con l’inizio della Stagione 7. Concluso l’ultimo messaggio della donna verranno sbloccate due ricompense cosmetiche:

Badge che conferma il compimento delle missioni

Decorazione arma raffigurante Newt (drone di Horizon?)

Piccoli esperimenti anticipa un nuovo personaggio

Probabilmente le sorprese sono appena cominciate e nelle prossime settimane l’affascinante scienziata rossa potrebbe metterci nuovamente alla prova.

Il percorso che conduce alla Stagione 7

Nelle prossime settimane ricordiamo che è atteso l’evento Shadow Royale. Probabilmente durante il periodo di Halloween incontreremo nuovamente Horizon che ci proporrà ulteriori missioni. Sono ancora molte le domande che gli utenti si pongono riguardo la nuova Stagione. Ci sarà una nuova mappa? Inseriranno una nuova arma? Come sarà strutturato il sistema delle partite classificate?

A metà Novembre scopriremo tutto ciò, ma Respawn non è sicuramente nuova nel incoraggiare l’hype dei propri fan. Attendiamo nelle prossime settimane, dunque, anche nuovi trailer, nuovi approfondimenti e molti altri contenuti che ci accompagneranno fino alla tanto attesa settima stagione. Piccoli esperimenti è solamente la punta dell’iceberg.

Se ancora non hai provato APEX Legends scaricalo gratuitamente.

