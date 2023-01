Aquaman 2: ci saranno più batman?

Jason Momoa (Il Trono di Spade), interprete di Aquaman, si sente tranquillo riguardo il futuro del suo personaggio nonostante quello che è recentemente successo ai due attori e colleghi, The Rock (Black Adam) e Henry Cavill (Superman). I due attori sono stati infatti esclusi dai progetti futuri della DC, in quanto i nuovi co-presidenti, James Gunn (regista de I guardiani della Galassia e The suicide Squad) e il produttore Peter Safran, stanno compiendo dei cambiamenti per giovare al DC Cinematic Universe.

Momoa, anzi, è emozionato all’uscita del secondo capitolo dell’Uomo-pesce, Aquaman e il regno perduto: dopo tutto il calvario avvenuto lo scorso anno -stiamo parlando del processo Depp-Heard-, l’attore e la produzione si sono dovuti mettere all’opera per rigirare gran parte del film e riguardo questo, egli ha fatto una interessante dichiarazione:

Ho girato con un paio di Batman diversi, ma non ho idea di cosa sta succedendo e vedremo quale sarà il prodotto finale.

Sapevamo già da diverse indiscrezioni, tra le quali quella delle action figures, che Michael Keaton avrebbe ripreso il ruolo del giustiziere mascherato nel nuovo film su The Flash, con protagonista Ezra Miller. Potrebbe quindi, apparire anche in Aquaman 2 come Batman dopo aver interpretato il ruolo nel 1992 in Batman Returns. Ci chiediamo allora chi possa essere il secondo Uomo-pipistrello, viste le dichiarazioni di Momoa. Potrebbe essere interpretato da Ben Affleck che negli ultimi film della DC ha interpretato Bruce Wayne. La scelta di avere due Batman potrebbe essere quella di avere una versione giovane ed una invecchiata del personaggio, oppure anche la DC sta puntando ad un multiverso come il concorrente del Marvel Cinematic Universe?

Non ci resta che attendere il rilascio di un teaser trailer di Aquaman e il regno perduto per vederci chiaro. Intanto aspettiamo la data di uscita del film, che al momento è fissata per il 25 dicembre del 2023.