The flash: spoilerati alcuni personaggi dal merchandise!

Il film su Barry Allen, ovvero The Flash, il supereroe più veloce dell’universo DC, finalmente pare che verrà distribuito nelle sale. Il film ha ottenuto il via libera dopo non poche peripezie come la cancellazione di certi progetti – come la serie su Batgirl – e , soprattutto, lo scandalo riguardante i comportamenti di Ezra Miller (il Credence della saga di Animali Fantastici), interprete di The Flash.

Non manca infatti molto all’uscita del film, che in America è prevista per il 23 giugno di quest’anno. Non è stato ancora rilasciato un trailer ufficiale da parte della Warner, quindi non sappiamo molto del film girato da Andy Muschietti, regista famoso per aver diretto i due film sul terribile pagliaccio creato da Stephen King, IT.

Alcuni nuovi dettagli invece sono recentemente trapelati dal merchandise del film: una action figure ritrae il The Flash attuale, un’altra la sua versione giovane e, infine, un personaggio del quale non sapevamo ancora nulla, ossia il personaggio di Dark Flash, in Italia il Flash Nero. Possiamo quindi dedurre che il supereroe interpretato da Ezra Miller sarà alle prese con un sé stesso malvagio.

Ma gli spoiler non finiscono qui e in rete, come si può vedere dal post qui sotto, sono anche trapelate delle action figure con il Batman di Michael Keaton (Birdman). Keaton aveva interpretato l’uomo pipistrello in due pellicole, Batman del 1989 (Con Jack Nicholson nel ruolo del Joker) e Batman Returns (Con Michelle Pfeiffer nel ruolo di Cat-Woman) nel 1992, diretti entrambi dall’eccentrico regista Tim Burton (Edward mani di forbice).

A look at "dark flash" for the flash film pic.twitter.com/nuJ13W5mfq — Media Verse News (@MediaVerseNews_) January 19, 2023

Questo genere di spoiler non è nuovo nel merchandise dell’universo DC: era infatti successa la medesima cosa per il film Black Adam interpretato da The Rock, dove il villain della storia, Sabbac, veniva rivelato da un giocattolo.