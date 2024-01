League of Legends: la stagione 2024

Tutte le novità in arrivo con la nuova stagione del 2024 di League of Legends

Con il nuovo anno, nuove sono anche lo novità riguardanti i giochi più amati. In questo caso parliamo del famoso MOBA di Riot Games, League of Legends. La stagione del 2024 è stata ufficialmente avviata e con questa sono in arrivo tante interessanti novità.

La software house ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video di 23 minuti contenente tutte le info riguardo la nuova stagione. Tra le varie novità, anche l’avvio ufficiale stagione classificata e di quella dei tornei.

Nel video si parla anche di nuovi campioni, updates sugli Esports e le classifiche ed anche qualche novità sulla stagione 2 dell’amata serie tv Arcane.

La stagione avrà ufficialmente inizio il 10 gennaio con l’arrivo di grandi updates.

Classificate

Per evitare diseguaglianze troppo marcate tra giocatori, è stata migliorata la valutazione delle abilità dei giocatori nel sistema delle classificate. L’update verrà introdotto con l’inizio della scalata classificata.

L’update dovrebbe inoltre migliorare ulteriori problemi come la perdita eccessiva di PL e favorire la differenziazione tra account smurf e nuovi giocatori.

Campioni

Per quanto riguarda Skarner, è stato migliorato il suo design e gameplay. Il campione dovrebbe arrivare nella prima metà dell’anno.

Inoltre il team sta lavorando su altri due campioni. Uno proviene proprio dall’amata Arcane: il campione arriverà all’inizio dell’anno prossimo con aggiornamenti nell’aspetto e voce. L’altro campione è Shyvana, la quale riceverà modifiche sull’aspetto e gameplay.

Inoltre, in arrivo sulla Landa il 9 gennaio avremmo Smolder, adorabile draghetto sputa fuoco.

Dopo Smolder, in arrivo ci sarà anche un campione ispirato ad Arcane, il quale sarà un mago vastaya da corsia in singolo e con media gittata.

Arcane

Annunciato ufficialmente che il primo nuovo personaggio di Arcane che approderà sulla Landa sarà Ambessa. L’iconica protagonista arriverà sulla Landa nella seconda metà del 2024. Inoltre gli sviluppatori hanno dichiarato di aspettarci nuovi aspetti, personaggi e modalità di gameplay provenienti dalla serie tv.

È stato inoltre anche mostrata una breve clip della nuova stagione. Ricordiamo che la nuova stagione arriverà in tutto il mondo a novembre di quest’anno.

Maestria del campione

Significativa sarà la dedizione che verrà espressa da un giocatore verso il proprio campione. Vi sarà infatti possibile vedere quanto tempo dedicate ai vostri campioni.

I livelli dal 7 al 10 sbloccheranno nuove versioni delle emote Maestria. Verrà inoltre aggiunto un numero in evoluzione che mostrerà il livello di maestria totale dall’11 in poi.

Gli attuali punti maestria verranno però portati nel nuovo sistema, senza obbligarvi a raggiungere nuovamente i livelli. Inoltre, chi dispone già di abbastanza punti maestria raggiungerà perfino livelli più alti.

Modalità

Arena, la tanto apprezzata modalità di gioco, tornerà ancora una volta con il nuovo anno e con ulteriori miglioramenti. Verrà aumentata la diversità dei campioni, migliorata la varietà da partita a partita e favorita la sperimentazione.

Verranno inoltre proposte modifiche mirate al gameplay e al bilanciamento del gioco. Le squadre di gioco passeranno da 4 composte da 2 giocatori ad 8 da 2. Arena potrà avere quindi un totale di 16 giocatori.

Aspettatevi anche nuove mappe, nuovi impianti e altri miglioramenti. Tra le altre modalità in arrivo ci sono URF, seguito da Uno per Tutti ed altre ancora.

Il team è anche a lavoro su una modalità che, similmente ad Arena, vi offrirà un punto di vista differente sul gameplay di League of Legends. La modalità però si focalizzerà su un aspetto più tranquillo di vivere il gioco con gli amici. Attendetevi altri aggiornamenti nel corso dell’anno.

Anti-cheat

La violazione alla sicurezza di Riot Games ad inizio 2023 ha aumentato la vulnerabilità a botting ed uso di trucchi. I problemi principali riscontrati dai giocatori riguardano la presenza di surf e l’elevato numero di bot.

Il team si dichiarata impegnato nel miglioramento della competitività nelle partite. Inoltre, tra fine febbraio ed inizio marzo, verrà portato Vanguard su LoL. Parliamo di un software anti-trucchi e anti-botting utilizzato in VALORANT.

Il software dovrebbe rapidamente identificare problematiche e rispondere con ben automatici e interruzioni automatiche delle partite. Coloro esenti dall’uso dei trucchi riceveranno indietro tutti i PL persi.

Inoltre, il team assicura i proprio giocatori che Vanguard non farà uso dei dati personali dei giocatori, i quali rimarranno protetti. Il software, fra qualche settimana, sarà obbligatorio per giocare a League of Legends.

Aspetti

Nella prima metà dell’anno ci saranno aspetti prestigio per Rakan, Ezreal, Kindred, Evelynn e Kayle, in quest’ordine.

Per quanto riguarda gli ASU, il team sta lavorando sugli aspetti di Lee Sin, il quale arriverà sulla Landa ad inizio maggio. L’ASU di Teemo invece sta richiedendo più tempo del previsto: avrete aggiornamenti sulle tempistiche in un secondo momento.

Il capodanno lunare verrà festeggiato con un nuovo tema chiamato Ruggito celeste. In arrivo anche un nuovo tema chiamato Agguato ferino. Ci sarà anche il ritorno di temi quali Porcellana, Corte Fatata e da vecchi ed amati temi come PROGETTO e Luna di Sangue. Tutto questo arriverà prima dell’estate.

Gli aspetti leggendari più vecchi riceveranno dei bordi, parliamo di Brolaf, Corporate Mundo e Tristana.

Infine verranno aggiunti aspetti per campioni tanto amati dai giocatori.

eSport

Quest’anno saranno disponibili tre slot base per LPL, LCK, LEC e LCS ai Mondiali. Gli slot di LLA, CBLOL, PCS e VCS resteranno invece invariati.

Verrà mantenuto lo stesso formato a doppia eliminazione dell’MSI 2023 e, per la prima volta, la squadra vincitrice dell’MSI riceverà un posto garantito ai Mondiali. Inoltre, la regione con il secondo miglior risultato all’MSI si aggiudicherà un posto aggiuntivo per i Mondiali.

Viene inoltre ufficializzato che l’MSI di quest’anno si svolgerà dal primo al 19 maggio in Cina.

Come già annunciato, i Mondiali torneranno in Europa. Questi inizieranno a Berlino, per poi spostarsi a Parigi e finire a Londra. Questi si svolgeranno dal 24 settembre al 2 novembre.

È stata inoltre presentata la sala delle leggende dell’eSport di League of Legends, la quale sarà dedicata ai giocatori che hanno avuto il maggior impatto nella storia del gioco. Le “leggende” verranno scelte da un team composto da veterani ed esperti del settore. Chi verrà ammesso nella sala vedrà la propria carriera celebrata sia nella realtà che nel gioco.

Tante sono quindi le novità in arrivo in questo 2024 nel gioco. Non vediamo l’ora di accompagnarvi in queste scoperte e tenervi aggiornati con le ultime novità.