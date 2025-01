Assassin’s Creed, annunciato un nuovo prequel! Ma non è quello che vi aspettate…

Ubisoft e Dark Horse Comics stanno per regalare ai fan di Assassin’s Creed una nuova imperdibile avventura. Si tratta di "Assassin's Creed Mirage: A Soar of Eagles", una miniserie a fumetti in tre numeri che porterà alla luce segreti e intrighi ancora inesplorati dell'universo della Confraternita. Ma cosa rende questa serie così speciale? Non solo amplia il mondo narrativo del recente Assassin's Creed Mirage, ma funge anche da prequel, gettando una nuova luce sugli eventi che hanno preceduto l’ascesa del protagonista del gioco.

La storia ci riporta ad Adulis, una città portuale avvolta da tensioni politiche e misteri. Qui entra in scena Fuladh, un membro degli Occulti chiamato a fare ritorno alla sua terra natale dopo anni di lontananza. Tuttavia, la sua missione si rivelerà ben più complessa del previsto: dietro le turbolenze locali si cela un pericolo più grande, forse legato all’ombra inquietante dell’Ordine degli Antichi. Insieme a Roshan, la sua mentore, Fuladh dovrà affrontare nemici invisibili e prendere decisioni che potrebbero cambiare il corso della storia.

Con una narrazione che promette colpi di scena e uno sguardo intimo sui protagonisti, A Soar of Eagles si prepara a diventare un tassello fondamentale per i fan desiderosi di immergersi sempre più a fondo nelle complesse dinamiche di Assassin’s Creed.

Il team creativo dietro Assassin's Creed Mirage: A Soar of Eagles

Assassin's Creed Mirage

Il successo di una storia dipende anche da chi la racconta, e in questo caso Ubisoft e Dark Horse Comics hanno riunito un team di talento. La miniserie è scritta da Michael Avon Oeming, autore rinomato per opere come Powers, mentre i disegni portano la firma di Mirko Colak, già noto per il suo lavoro su titoli di successo come Conan e Red Sonja. A completare il quadro troviamo i colori vividi e dettagliati di Lauren Affe e il lettering esperto di Jimmy Bettancourt.

Le copertine, curate dalla pluripremiata Julie Dillon, incarnano l’essenza visiva del franchise. La prima immagine, già rivelata, mostra Fuladh e Roshan in una posa che suggerisce tanto azione quanto tensione, con dettagli che richiamano l’estetica storica e iconica di Assassin’s Creed.

Questa miniserie rappresenta un'opportunità unica per esplorare i temi cardine del franchise, come il conflitto tra libertà e controllo, attraverso un'ottica fresca e coinvolgente. Con la sua uscita prevista per il 12 marzo 2025, l’attesa è già alta tra i fan, che si preparano a scoprire retroscena e segreti che arricchiranno la lore del gioco.