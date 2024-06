Ubisoft Forward 2024, ecco tutti gli annunci

Iniziato il 7 giugno si è concluso ieri il Summer Game Fest con la conferenza Ubisoft Forward. Tra tutte le conferenze abbiamo potuto assistere ad un buon Summer Game Event e ad un'incredibile Xbox Games Showcase mancava quindi all'appello solamente Ubisoft. Sarà riuscita a mantenere il livello delle conferenze dei giorni precedenti? Vediamo tutti gli annunci per scoprirlo.

Star Wars Outlaws

La conferenza inizia con l'attesissimo titolo di Star Wars in arrivo il 30 agosto. È stato mostrato un interessantissimo video gameplay incentrato principalmente sulla navigazione e sulle battaglie spaziali. Il sistema di combattimento sembra interessante, sarà da vedere però quanto sarà facile manovrare la nave.

Molto interessanti invece i vari pianeti tutti con ambientazioni molto diversificate tra loro. Sarà possibile raggiungere ogni pianeta con la propria astronave senza bisogno di caricamenti. Il gameplay termina poi con una missione stealth.

xDefiant

Annunciata la season 1 di xDefiant, FPS free-to-play di Ubisoft che sta riscontrando un buon successo tra gli appassionati. La season 1 partirà il 1 luglio e porta con sé nuove mappe, nuove modalità e una nuova fazione.

Skull and Bones

Nonostante il titolo abbiamo deluso quasi tutti tra pubblico e critica gli sviluppatori non demordono e presentano durante l'Ubisoft Forward la season 2 del titolo. Nuova stagione che parte da subito e presenta nuove navi ed equipaggiamento, nuovi eventi e nuova storia oltra a portare fix vari nel titolo.

Prince of Persia: The Lost Crown

The Lost Crown è l'ultimo capitolo metroidvania della saga di Prince of Persia. Il titolo ha riscontrato buonissimi feedback nel titolo, nonostante non sia definibile un tripla A presenta comunque un gameplay divertente ed uno stile grafico interessante. Mostrato il DLC di storia Mask of Madness in uscita a settembre.

The Rogue Prince of Persia

Secondo capitolo di quest'anno su Prince of Persia, anche questo accolto molto favorevolmente dal pubblico, avrà un nuovo update chiamato temple of Fire. Ricordiamo che il gioco si trova ancora in accesso anticipato ci aspettiamo quindi molti altri update simili.

Avatar Frontiers of Pandora

In arrivo il 16 luglio c'è il primo DLC di Avatar Frontiers of Pandora. L'espansione chiamata The Sky Breaker vi porterà in nuovi luoghi con nuovi nemici da combattere.

The Crew Motorfest

Serata ricca di espansioni, con anche il titolo automobilistico che si aggiorna durante questo Ubisoft Forward. L'anno 2 del titolo partirà a novembre e aggiungerà nuove isole e nuovi veicoli oltra ad altre novità inferiori. Arriveranno però maggiori novità durante l'anno.

Anno 117: Pax Romana

L'annuncio più inaspettato dell'Ubisoft Forward è invece il nuovo capitolo della famosa saga Anno. In Anno 117: Pax Romana dovrete comandare l'Impero Romano nei panni dell'imperatore. Come ogni gestionale che si risetti dovrete portare avanti l'economia del paese oltra a dovere gestire gli attacchi dei popoli nemici. Il titolo è in uscita in un generico 2025.

Assassin's Creed Shadows