Assassin’s Creed Shadows, svelato il primo DLC: ecco cosa contiene Gli artigli di Awaji

Un'esperienza che i fan sperano essere epica, ambientata nel cuore pulsante del Giappone feudale, sta per arricchirsi di una nuova avventura. Ubisoft ha fatto trapelare su Steam Gli artigli di Awaji (Claws of Awaji), la prima espansione di Assassin's Creed Shadows che promette oltre 10 ore di emozionanti contenuti. Tra nuove regioni da esplorare, equipaggiamenti unici e una trama avvincente, i fan hanno ora un motivo in più per immergersi nel mondo di Yasuke e Naoe.

Gli artigli di Awaji: un'espansione ricca di contenuti per Assassin's Creed Shadows

La pagina Steam di Assassin's Creed Shadows è stata aggiornata, pronta per accogliere il DLC intitolato Gli artigli di Awaji, che aggiungerà oltre 10 ore di contenuti. Ambientata sull'isola di Awaji, una nuova regione ricca di misteri e pericoli, la storia vedrà i protagonisti Yasuke e Naoe affrontare un viaggio alla ricerca di un misterioso tesoro, scontrandosi con nemici inediti e pericolosi.

Tra le novità di gameplay, il DLC introdurrà nuove abilità, tecniche e equipaggiamenti, tra cui il bō, una nuova arma pensata per arricchire ulteriormente il sistema di combattimento. Ubisoft punta a offrire un'esperienza unica e immersiva, mantenendo al contempo una forte connessione con l'ambientazione storica del Giappone feudale. L'espansione sarà gratuita per tutti coloro che preordineranno il gioco, rappresentando un incentivo importante per i fan.

Ubisoft annuncia il rinvio di Assassin's Creed Shadows

Oltre alla notizia del DLC, Ubisoft ha annunciato un ulteriore rinvio per Assassin's Creed Shadows, l'attesissimo capitolo della saga ambientato nel Giappone feudale. Il gioco, inizialmente previsto per il 14 febbraio 2025, vedrà ora la luce il 20 marzo 2025. La decisione di posticipare il lancio ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, ma è stata giustificata dalla volontà di migliorare ulteriormente la qualità complessiva del prodotto. Ubisoft ha rassicurato i giocatori, promettendo che il tempo extra verrà utilizzato per affinare dettagli tecnici e garantire un'esperienza senza precedenti.

La strategia di Ubisoft per i contenuti aggiuntivi

Curiosamente, la strategia di rilascio dei contenuti aggiuntivi per Assassin's Creed Shadows rappresenta un cambio di rotta per Ubisoft. Inizialmente, l'azienda aveva pianificato di adottare un modello basato su un Pass stagionale, ma ha deciso di eliminarlo dopo il feedback ricevuto da titoli precedenti, come Star Wars Outlaws.