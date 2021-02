Nell’articolo che fa da controparte a quello sui migliori personaggi umani de L’attacco dei giganti, saranno approfondite le caratteristiche dei cinque migliori personaggi giganti tra i nove presenti nella serie. Di fatto, la recente quarta stagione ha introdotto il nono gigante, ancora sconosciuto per chi non ha letto il manga. Come anticipato, L’attacco dei giganti è una serie più profonda di come appare e lo si può comprendere dalla complessa caratterizzazione dei personaggi giganti, a cui non è semplicemente affidato il ruolo di antagonista.

Scena de L’attacco dei giganti

Trattando di questi personaggi ne L’attacco dei giganti, si fa riferimento ai nove soggetti in grado di utilizzare il potere dei giganti per trasformarsi e controllare titani guerrieri. Uno dei primi umani a trasformarsi in gigante è proprio il protagonista Eren, che in futuro scoprirà perché e con quali modalità ha ereditato il potere. Infatti, la questione si infittisce man mano che si procede con la narrazione e solo il plotwist della terza stagione spiega finalmente chi sono e perché esistono i giganti nel mondo fittizio delineato da Hajime Isayama.

Ecco quindi i 5 migliori personaggi giganti de L’attacco dei giganti.

Top 5 personaggi giganti de L’attacco dei giganti

Gigante Martello

Introdotto a circa metà della quarta stagione de L’attacco dei giganti, il Gigante Martello, possiede un potere unico e mai visto prima nella serie. Oltre a un’efficace abilità di indurimento che lo rende inscalfibile dalle lame dei soldati del Corpo di Ricerca, il Gigante Martello può generare armi a piacimento. Inoltre, mentre il controllo degli altri giganti è affidato all’umano all’interno di essi, questo nuovo titano può essere controllato “da remoto”, con il corpo del personaggio umano collegato attraverso un tessuto organico.

Il Gigante Martello in una scena de L’attacco dei giganti

Il potere del Gigante Martello è rimasto nascosto tra i membri della Famiglia Tybur all’interno dell’impero di Marley. Solo durante il suo primo scontro con Eren nella quarta stagione de L’attacco dei giganti le sue abilità saranno messe in scena, ma per pochi minuti. Questo perché il protagonista troverà la tattica adatta a sconfiggerlo e assorbirne il potere in poche mosse.

Gigante Bestia

Come suggerisce il nome con cui vi si fa riferimento, il Gigante Bestia è l’unico dei nove titani ad avere le fattezze di un animale, in particolare di un primate. Nonostante sia uno dei principali antagonisti de L’attacco dei giganti – per buona parte della serie – si sa molto poco sul Gigante Bestia.

Il Gigante Bestia in una scena de L’attacco dei giganti

L’essere umano alle spalle del titano è Zeke Jaeger, il primo figlio di Grisha Jaeger, quest’ultimo padre del protagonista Eren. Tra le sue abilitĂ spicca il potere di trasformare qualunque umano in gigante puro all’istante. Non si sa molto del futuro di Zeke. Nella quarta stagione de L’attacco dei giganti, nuovi personaggi eldiani cadetti si contendono il futuro del Gigante Bestia – questo perchĂ© ogni umano che possiede il potere dei giganti può vivere solo per 13 anni dal momento in cui vi entra in contatto.

Gigante Corazzato

Sul podio è sicuramente presente il Gigante Corazzato, il cui potere è posseduto da Reiner Braun. Egli è introdotto come compagno d’armi di Eren e dei protagonisti, ma presto si scopre essere uno dei due giganti responsabili del primo attacco al genere umano – con cui è introdotta l’intera narrazione de L’attacco dei giganti. Come suggerisce il nome, Reiner è un titano robusto con una corazza estremamente solida, in grado di essere scalfita solo dalle nuove armi del Corpo di Ricerca.

Il Gigante Corazzato in una scena de L’attacco dei giganti

Reiner è un uomo tormentato, pensa di combattere per una giusta causa, ma si rende presto conto che tutte le vite che ha spezzato non hanno portato a nulla di buono e che si è lasciato controllare da burocrati ufficiali senza alcun ritegno. Nella quarta stagione, durante il festival di Liberio, Eren e Reiner avranno modo di confrontarsi e affrontarsi ancora una volta.

Gigante d’Attacco

Le ultime due posizioni della classifica hanno in realtà a che fare con lo stesso essere umano: Eren Jaeger. Protagonista della narrazione de L’attacco dei giganti, Eren eredita dal padre il potere del Gigante d’Attacco, che lo rende un’arma essenziale a favore degli esseri umani.

Il Gigante d’Attacco in una scena de L’attacco dei giganti

Rispetto agli altri titani, il Gigante d’Attacco è il personaggio più versatile sul campo da battaglia. Sfruttando le conoscenze dell’addestramento militare di Eren, il titano è in grado di atterrare i nemici con leve articolari generando scontri in cui le arti marziali fanno realmente la differenza. Il potere di Eren non termina qui, poiché insieme al Gigante d’Attacco egli eredita anche il potere del Gigante Fondatore.

Gigante Fondatore

Nella mitologia che regola il mondo de L’attacco dei giganti, Isayama traccia le linee di una discendenza millenaria per cui il genere umano è stato creato da un gruppo di giganti, capeggiati dal Gigante Fondatore. Il potere di questo titano è immenso e conservato nel sangue della famiglia regia che ne ha ereditato il potere per centinaia di anni.

Il Gigante Fondatore posseduto da Freida Reiss in una scena de L’attacco dei giganti

Il padre di Eren, per proseguire la sua lotta contro l’impero di Marley, divora l’intera famiglia reale, assimilando il potere del Gigante Fondatore che, conseguentemente, passerà al figlio. Eren non è da subito in grado di sfruttare a pieno le abilità del Gigante Fondatore, ma basteranno alcuni anni e un po’ di allenamento affinché il potere avvelenato della famiglia reale, scorra nel suo sangue.

