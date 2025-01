Alan Wake 2: The Lake House, data di lancio e trailer

Durante la conferenza Xbox di ieri sera abbiamo potuto dare un'ultima occhiata all'espansione di Alan Wake 2 prima dell'uscita. In Alan Wake 2: The Lake House abbiamo potuto vedere il ritorno di Jesse Faden , protagonista di Control, intenta ad indagare sulle rive del Cauldron Lake riguardo un evento registrato dalla stazione di ricerca del Federal Bureau of Control.

Nonstante questo apprezzato ritorno, da quello che abbiamo potuto osservare nel trailer, non utilizzerte Jesse ma Kirian , personaggio già presente e giocabile in Alan Wake 2.

L'espansione è in arrivo il 22 ottobre "in esclusiva" per la versione deluxe del titolo. Per chi avesse comprato la versione base di Alan Wake 2 non c'è comunque da preoccuparsi, è possibile acquistare al prezzo di €20 il Deluxe Upgrade che vi permetterà di giocare a Alan Wake 2: The Lake House