Call of Duty: Modern Warfare 3 approda su Game Pass!

L'attesa è finita per gli appassionati di Call of Duty: Modern Warfare 3 (MW3), uno dei titoli più iconici della celebre saga di sparatutto in prima persona. Microsoft ha recentemente annunciato che il tanto atteso gioco sarà disponibile sul servizio Game Pass di Xbox dal 24 luglio, insieme a molti altri titoli. Questa notizia ha entusiasmato i fan della saga e attirato l'attenzione dell'intera comunità videoludica nei confronti di Xbox.

Call of Duty: Modern Warfare 3, sviluppato da Infinity Ward e Sledgehammer Games e pubblicato da Activision, è stato originariamente rilasciato nel novembre 2011. Il gioco è stato acclamato per la sua intensa campagna single-player, che continua la trama dei suoi predecessori, e per il suo robusto multiplayer, che ha stabilito nuovi standard per il genere. La sua inclusione nel Game Pass rappresenta un'aggiunta di grande valore per il servizio di abbonamento di Xbox, che continua a espandere il proprio catalogo con titoli di alta qualità.



Caratteristiche principali di MW3

La campagna di Modern Warfare 3 riprende esattamente dove si era interrotto il secondo capitolo della serie, con una trama avvincente che vede il mondo sull'orlo di una guerra globale. I giocatori seguiranno le vicende di noti personaggi come il Capitano Price, Soap MacTavish e il nuovo protagonista, Yuri. La narrazione cinematografica e le missioni adrenaliniche hanno reso questa campagna una delle più memorabili della serie.

Il multiplayer di MW3 offre una vasta gamma di modalità di gioco, da quelle classiche come Deathmatch a Squadre e Dominio, fino a modalità più innovative come Kill Confirmed. Il sistema di progressione e le personalizzazioni delle classi permettono ai giocatori di sviluppare il proprio stile di gioco unico, garantendo ore di divertimento competitivo riportando inoltre un sistema di personalizzazione dell'equipaggiamento diverso da quello dei recenti Call Of Duty, che ha fatto storcere il naso a molti.

Impatto sul Game Pass e sulla community

L'inserimento di Call of Duty: Modern Warfare 3 nel Game Pass non è solo una vittoria per i giocatori, ma anche una strategia importante per Microsoft. Il Game Pass, già considerato uno dei migliori servizi di abbonamento nel mondo del gaming, continua ad arricchirsi di titoli AAA, aumentando il suo valore percepito e attirando nuovi abbonati. Per molti giocatori, la possibilità di accedere a un classico come MW3 senza costi aggiuntivi rappresenta un motivo in più per abbonarsi al servizio.