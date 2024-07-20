Stuffed, recensione: Quando Toy Story diventa fps

Stuffed è un fps PvE ambientato in un mondo di giocattoli e mostri. Il suo obiettivo era di creare un gioco divertente sia in singolo che in co op e ci riesce alla grande. Nonostante qualche lacuna tecnica, accettabile da un team indie, il gioco riesce comunque a intrattenere per svariate ore, soprattutto in compagnia. Assolutamente consigliato

Stuffed è un fps PvE che vede come protagonisti giocattoli e mostri. Devo essere sincero, ho approcciato il titolo non aspettandomi molto e non gli avrei dato nemmeno un euro (figuriamoci 10,79 ovvero il suo prezzo su steam).

Devo invece fare un incredibile mea culpa perché non solo Stuffed è un titolo ricco di contenuti e di buonissima fattura, ma è anche incredibilmente divertente.

Per spiegarvi bene di che gioco si tratta, Stuffed è la perfetta unione tra Call of Duty Zombie e Toy Story. Un'idea sicuramente particolare che posso però dirvi che almeno a me ha decisamente convinto.

La trama è una delle componenti meno importanti del titolo, oltra alla cutscene di fine partita e pochi altri dettagli non ci sarà molto altro. In pratica in Stuffed impersonerete il pupazzo personale di una bimba, Ellie.

Durante la notte numerosi giocattoli e mostri proveranno ad entrare nella sua cameretta, il vostro compito sarà quello di fermarli grazie alle numerose armi giocattolo.

Se quindi la trama è pressoché inesistente possiamo però fare le lodi alla cura nella creazione di ambientazioni, nemici ed armi. Se i primi due sono abbastanza generici, ma comunque creati perfettamente, le armi invece sono forse uno dei dettagli con più cura del titolo.

Mi soffermerò sulle loro caratteristiche tecniche nella sezione apposita, ma parlando solo a livello di design sono tutte stupende.

Lattine con attaccate matite ed elastici per sparare palline, tubetti di patatine incollati a barattoli di fagioli e tubetti di ketchup per sparare palle da golf, lancia razzi creati con la pistola di colla caldo, granate pop corn e moltissime altre, tutte curate perfettamente per sembrare la creazione di un bambino.

Gameplay

Come detto in apertura della recensione, Stuffed prendo moltissimo in prestito dalla modalità zombie di COD. Saranno presenti quindi alcune meccaniche in comune, come ad esempio il dover ricostruire la porta di Ellie in maniera simile alle barriere alle finestre di COD, oppure dei potenziamenti droppati all'uccisione dei nemici, in maniera simile agli zombie, o il sistema di round.

Ogni partita potrà essere svolta sia in solitaria che online fino a quattro giocatori, sia con amici che con player online casuali.

Dinamica delle partite

In ogni partita inizierete con una specie di pistola e un bastone per il corpo a corpo. Sono armi abbastanza deboli che vi faranno però superare i primi round senza grossi problemi.

Ad ogni nemico sconfitto guadagnerete dei punti spendibili per acquistare nuove armi, che dovrete prima trovare all'interno della mappa, comprare proiettili, recuperare salute e comprare cassette degli attrezzi essenziali per riparare la pota di Ellie.

Oltre ai punti guadagnerete anche dell'esperienza che vi permetterà di aumentare di livello. Ad ogni livello potrete andare al vostro banco di lavoro e scegliere tra tre potenziamenti casuali uno solo da sbloccare.

I potenziamenti variano tra una maggiore scorta di munizioni, una vita maggiore, velocità aumentata, porta più resistente e molti altri.

In gioco troverete poi molti nemici differenti con comportamenti diversi. Soprattutto i primissimi nemici non hanno come obiettivo sfondare la porta di Ellie, anzi la ignoreranno, ma vi seguiranno provando a sconfiggervi.

Altri nemici invece potranno sia attaccare voi ma allo stesso tempo provocare danni alla porta. Ci sono infine dei boss in dei turni prestabiliti, ovvero delle lunghe sagome nere ad altezza umana che vi ignoreranno e punteranno direttamente alla porta.

Caratterizzazione delle armi

Per quanto riguarda invece il gunplay Stuffed fa un buonissimo lavoro. Non parlo ovviamente di un livello pari ai migliori fps in circolazione, però le premesse e le intenzioni del titolo non sono sicuramente quelle. Il gioco riesce a differenziare e caratterizzare le armi in maniera eccellente offrendo numerose armi diverse, tutte molto utili in base al momento di gioco.

Per esempio, un lanciarazzi o un fucile di precisione sono incredibilmente utili per abbattere i boss, meno efficaci però contro enormi orde di nemici per via delle munizioni limitate. Al contrario una mitraglietta o una pistola possono salvarvi contro numerosi nemici ma provocheranno danni irrisori ai boss.

Comparto tecnico

Graficamente Stuffed non è di certo un titolo spaccamascela ed è anzi abbastanza scarno di settaggi grafici, potendo solamente modificare un generico qualità grafica su 5 livelli.

I veri limiti tecnici si vedono solo nel volto di Ellie, per fortuna durante il gioco vero e proprio saranno presenti solo giocattoli e mostri che non soffriranno il comparto grafico datato.

Nonostante queste lacune gira comunque molto bene su diversi tipi di PC e presenta una grafica godibile. Tutto grazie allo stile del titolo che non richiede grandi sforzi per creare ambientazioni e personaggi coerenti al gioco stesso.

Per farvi un paragone con il già citato Toy Story, nel primo film si possono notare numerosi limiti tecnici dati dalla sua età, che però fino a che ci limitiamo a guardare solamente i giocattoli sono ampiamente trascurabili. Allo stesso modo Stuffed ha delle lacune tecniche che però non noterete più di tanto grazie al suo stile e i personaggi.

Tra gli ultimi dettagli di cui tengo a parlarvi del titolo è il supporto da parte degli sviluppatori che, almeno in queste prime settimane, stanno apportando numerosi fix e aggiunte.

Tra le più interessanti c'è stato l'ultimo major update che ha portato il cross play tra Xbox e PC e la localizzazione in dieci nuove lingue, tra cui con mia immensa felicità anche l'italiano, oltre a molti altri dettagli.