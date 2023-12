Warzone: le patch ufficiali per il Battle Royale!

Sono finalmente state svelate le patch ufficiali per la Stagione 1del Battle Royale di Warzone! Nell’aggiornamento odierno scopriamo tutti i dettagli relativi ai cambiamenti ed alle modifiche annunciate e discusse nel corso della settimana. I devs hanno quindi riportato con precisione l’esatto timer del gas, i soldi necessari ad acquistare i loadout, ma anche le modifiche all’interfaccia che riguarderanno tutti i player a partire da questa sera. Andiamo ad analizzarle!

Mappe

Nuovi punti di interesse e molto altro per la mappa Urzikstan! Se volete saperne di più di questa mappa potrete trovare le specifiche dal nostro articolo cliccando qui.

Qui sotto verranno inserite le novità:

Treno guidabile Nuovo punto di interesse mobile

Prendi il controllo del primo POI mobile controllabile di Warzone, il nuovo treno guidabile dell’Urzikstan. Completo di comandi del motore avanti e indietro, un clacson e un freno a mano nel vagone (carrozza posteriore) per una frenata tattica.

Il nuovo treno guidabile include anche vagoni individuali che contengono una stazione di acquisto, una torre UAV, un deposito di munizioni e una cassa di rifornimenti leggendaria garantita.

Anche il treno guidabile inizierà in punti diversi lungo i binari del treno in ogni partita.

A partire da Call of Duty: Next, sono stati apportati ulteriori miglioramenti ai punti di salto e di salto per fornire un accesso più semplice al mantello sul treno e sui tetti dei carri.

Zipline Nuova meccanica di attraversamento

Oltre agli ascendenti verticali, ci si aspetta che le zipline consentano una rapida navigazione orizzontale attraverso l’Urzikstan. Cerca le zipline sulla mappa, che spesso consentono viaggi più veloci attraverso una topografia altrimenti più impegnativa, come l’acqua o strutture alte.

Se hai guardato Call of Duty: Next, sono già stati apportati miglioramenti alla qualità della vita di questo sistema consentendo un accesso e una discesa più facili per l’operatore che utilizza entrambi i tipi di linea di trasporto.

Gulag

Questo nuovissimo Gulag 1v1 chiamato “Silo”. Caratterizzato dal suo layout netto e simmetrico che si presta a effetti visivi sorprendenti. Questa simmetria non solo migliora l’immersione del giocatore, ma garantisce pari opportunità per entrambi i concorrenti di ridistribuirsi in campo. Questa nuova arena è anche ricca di bottino. Posizionata strategicamente per incoraggiare l’esplorazione. Aggiungendo un ulteriore livello di gestione e strategia delle risorse.

Ecco una serie di nuove funzionalità che elevano questo Gulag in vari modi:

Varianti della mappa

Nuovi modificatori di posizione I giocatori ora hanno la possibilità di incontrare una delle tre possibili varianti della mappa Gulag. Ogni variante della mappa offre 3 corsie libere che consentono un semplice gameplay 1v1. Il gameplay complessivo di ciascuna variante della mappa rimarrà simile, ma le linee di vista e le immagini cambieranno da partita a partita. Le varianti della mappa includono: Un centro scatolato con varie coperture e percorsi. Casse e angoli complicano il layout rendendo pericoloso correre senza un piano. Una disposizione aperta con copertura leggera e un centro circolare chiuso con accesso limitato. Un centro abbastanza aperto con un’area delimitata che rende la soglia dallo spawn al centro molto veloce ma offre opportunità di rotazione.

Eventi pubblici

Nuovi eventi dinamici Sono stati introdotti una serie di nuovi Eventi Pubblici tra cui: Vai ancora Ottieni un’altra possibilità se perdi la battaglia. Presa di contanti Più soldi a terra con uno stack più grande al centro dell’arena. Bloccato e caricato Inizia con un’armatura completa e due armi potenziate.

Nuova condizione di vittoria: ascendente straordinario Quando entrano in gioco gli straordinari, invece di competere per il controllo di un punto bandiera, i giocatori ora dovranno battere i propri avversari per avere la possibilità di utilizzare l’Ascender verticale che si genera al centro della mappa.

Nuovo gameplay: dopo il saccheggio post-vittoria Dopo aver eliminato il proprio avversario, i giocatori potranno continuare a vagare e saccheggiare il Gulag fino al momento in cui verranno ridistribuiti sul campo.



Modalità

Battle royale

Modalità Ritorno della Battaglia reale Questa è l’esperienza Battle Royale con cui i giocatori sono diventati sempre più familiari sin dal lancio di Warzone nel 2020. I giocatori si infiltrano, cercano armi, equipaggiamento e altre risorse mentre si preparano per il conflitto imminente. L’area giocabile della mappa si restringe gradualmente nel tempo, costringendo i sopravvissuti ad avvicinarsi sempre di più, alzando la posta. L’obiettivo finale? Essere l’ultima squadra in piedi quando il fumo si sarà diradato. Ci vorrà una combinazione di abilità, pianificazione strategica e talvolta un po’ di fortuna per ottenere quella vittoria. Nuova mappa: Urzikstan Conteggio giocatori: 100 Durata della partita: ~20 minuti



Il ritmo di una partita di Battle Royale è fondamentale per l’esperienza e deve rappresentare il ritmo di un battito cardiaco: dove gli alti e bassi sono coerenti e salutari durante il gioco. Battle Royale è un gioco con fasi distinte, che includono l’atterraggio con l’infiltrazione e il saccheggio, quindi l’acquisizione di un equipaggiamento, fino alle battaglie finali prima dell’espulsione, ma soprattutto avere una parte centrale del gioco che non subisce un calo ed è continuo nei suoi impegni. Con la nuova mappa dell’Urzikstan ci sono una serie di considerazioni che il team ha fatto per il conteggio dei giocatori: – Nuova dimensione della mappa dell’Urzikstan, circa il 20% più piccola di Al Mazrah. – Tempo di partita più veloce a 20 minuti. – Nuovi timer e dimensionamento del Circolo del Gas.– Altre meccaniche di ridistribuzione della “seconda possibilità”. – Punti rossi non soppressi che rivelano le posizioni degli impegni. – Il ritorno dei contratti “Big Game Bounty” Ricompensa UAV avanzata. – Aggiornato il contratto “Bounty” che premia un ping UAV come ricompensa. – Nuovo evento pubblico Gulag, “Go Again”, che consente a più giocatori di ridistribuirsi. – La stabilità e le prestazioni del gioco. Per riassumere, indipendentemente dal numero di giocatori, il tempo di azione è una delle nostre variabili più importanti. Sulla base di quanto sopra, monitoreremo il tempo tra gli scontri in Battle Royale durante la Stagione 1 e apporteremo modifiche al ritmo, ove necessario, nelle stagioni future.

Rinascita

Modalità rinascita Una delle preferite dai fan, questa modalità è una rivisitazione della formula Battle Royale che enfatizza uno stile di gioco più veloce e aggressivo su mappe più piccole. Invece di essere gettati nel Gulag, i giocatori eliminati si schiereranno nuovamente dopo un breve timer di rigenerazione, ovvero finché avranno compagni di squadra ancora vivi. Questa meccanica di ridistribuzione consente ai giocatori di rinunciare alla discrezione e incoraggia a correre rischi maggiori, con conseguenti impegni più frequenti. E fedele all’esperienza originale, guadagnare punti ridurrà questo timer



Rinascita dell’Urzikstan Nuova modalità a tempo limitato Sebbene sia ospitato su intere mappe, questa modalità aderirà alle stesse regole enfatizzando esclusivamente diversi punti di interesse critici situati in tutto l’Urzikstan. Questi luoghi sono stati accuratamente realizzati a mano per adattarsi allo stile di gioco frenetico e affamato di bottino che tutti ci aspettiamo dalla modalità Rinascita. Posizioni: Punti di interesse dell’Urzikstan Base militare di Orlov Potenza Popov Periferia

Nuova modalità a tempo limitato

Modalità di ritorno della ripresa della rotazione La ricchezza di mappe di Warzone offerte consente ai giocatori di entrare in una delle numerose posizioni possibili che vengono visualizzate in sequenza in un intervallo di tempo fisso visualizzato nel menu. Intervallo di rotazione: 15 minuti Mappe di ritorno: Isola Ashika Vondel Nuove posizioni: Punti di interesse dell’Urzikstan Base militare di Orlov Potenza Popov Periferia piatta

Modalità di ritorno

Saccheggio

Modalità sacheggio Combatti per guadagnare più denaro in questa modalità di gioco, ora ambientata in Urzikstan. In Plunder, i giocatori saccheggiano denaro dalla mappa, completano contratti e combattono gli avversari per essere la prima squadra a guadagnare $ 2 milioni. Il raggiungimento di tale soglia di contante attiva uno straordinario di 3 minuti in cui il valore del contante raddoppia. Diventa la squadra con i guadagni più alti quando il tempo scade per vincere. Il rientro è abilitato in Plunder e i giocatori si schierano sempre con l’equipaggiamento selezionato. Ciò rende Plunder ideale per far salire di livello le armi ed esplorare la mappa senza l’incombente minaccia di un cerchio di gas. La natura in forma libera consente anche una varietà di strategie praticabili. Nuova mappa: Urzikstan Conteggio giocatori: 100 Durata della partita: ~15 minuti



Confinamento

Modalità di ritorno del blocco | Nella stagione Ispirato alla modalità multiplayer Hardpoint, Lockdown incaricherà più Quad di catturare e trattenere zone in tutto Vondel. Questo obiettivo primario sostituisce il tradizionale ultimo turno della Battle Royale. Questa modalità è perfetta per coloro che desiderano far salire di livello le proprie armi in una modalità ad alto ritmo e basata su obiettivi di Warzone. Il blocco consente equipaggiamenti personalizzati direttamente all’inizio della partita. Il blocco verrà aggiunto alla rotazione della playlist durante la stagione 1. Carta geografica: Vondel Conteggio giocatori: 36

Nella stagione

Armi

Come molti giocatori hanno già sperimentato, MW3 offre diverse dozzine di armi che coprono una vasta gamma di opzioni che abbracciano varie categorie. È importante ricordare che Warzone non si sposterà improvvisamente da un giorno all’altro per favorire solo DMR e fucili a pompa. La nostra speranza, invece, è quella di assistere a un ecosistema più equilibrato in cui categorie aggiuntive, come i fucili da battaglia, diventino scelte praticabili grazie alla nuova offerta di armi. In sostanza, le armi MW3 mirano a essere facili da usare, offrendo versatilità su vari livelli di danno e mantenendo un elevato livello di mobilità. Pur riconoscendo l’importanza che le armi MW2 mantengano la loro vitalità, ci sono casi specifici in cui potrebbero essere necessari ulteriori aggiornamenti per garantire un’esperienza di gioco giusta ed emozionante per tutti.

Nuovi armamenti

Le seguenti armi sono state lanciate con Modern Warfare III e sono nuove in Warzone a partire dal lancio della Stagione 1.

” Fucili d’assalto “

SVA545 Questo sistema d’arma spara i primi due colpi quasi contemporaneamente, rendendola un’arma incredibilmente letale in mani attente.

MTZ-556 Dotato di una cadenza di fuoco eccezionale per un’arma da 5,56, questo fucile d’assalto ravvicinato eccelle a distanza ravvicinata e media.

Holger 556 Camerato in 5.56, questo AR offre una portata e un’affidabilità eccezionali per la maggior parte degli impegni.

MCW Questo fucile d’assalto straordinariamente adattabile presenta un fenomenale controllo del rinculo e versatilità grazie a un telaio leggero con camera in 5.56.

DG-56 Con un eccellente controllo del rinculo e un fuoco a raffica di tre colpi, questo AR bullpup domina a medio e lungo raggio.

FR 5.56 Un bullpup AR a raffica da tre colpi. Una raffica ben piazzata può essere estremamente mortale a distanze intermittenti.



» Fucili da battaglia «

BAS-P Un fucile da battaglia potente e altamente controllabile camerato in .277 Fury progettato per affidabilità e prestazioni a tutto tondo.

Sidewinder Un fucile da battaglia altamente adattabile camerato in calibro .450 che infligge danni elevati a distanza medio-ravvicinata.

MTZ-762 Un fucile da battaglia completamente automatico progettato per inviare 7,62 colpi potenti ad alta velocità.



» SMG «

Attaccante Un fucile mitragliatore potente e controllabile, camerato in calibro .45 Auto. Affidabile a un livello medio-vicino.

Sciame WSP Ultra combattivo e manovrabile, questo mitragliatore da 9 mm travolge i bersagli con una cadenza di fuoco elevata.

AMR9 Un mitragliatore completamente automatico camerato in 9 mm, l’AMR9 è un punto di riferimento per gli operatori che preferiscono distruggere la concorrenza da vicino a medio raggio.

WSP-9 Un mitragliatore completamente automatico caratterizzato da una cadenza di fuoco lenta bilanciata da danni, controllo e mobilità elevati.

Rivale-9 Il Rival-9 è un fucile mitragliatore leggero da 9 mm costruito per l’agilità e la rapidità di pulizia degli spazi.

Attaccante 9 Questo mitragliatore compatto si maneggia come una carabina sfruttando al tempo stesso il basso rinculo e la versatilità dei proiettili da 9 mm.



» Fucili «

Lockwood 680 Questo fucile a pompa calibro 12 altamente efficace e versatile può essere modificato per eccellere nella maggior parte degli scenari.

Haymaker Altamente efficace a distanza ravvicinata, questo fucile da combattimento alimentato con caricatore magnetico libererà le stanze con colpi di riserva.

Rivettatrice Un fucile completamente automatico .410 costruito attorno a un ricevitore per fucile d’assalto, il Riveter è una macchina perforatrice.



» Mitragliatrici «

Mitragliatrice 762 Camerata nella versione 7.62, questa mitragliatrice pesante alimentata a cinghia fornisce un eccellente fuoco di soppressione, infliggendo un’enorme quantità di danni a lungo raggio.

DG-58 LSW Un’arma di squadra leggera per il controllo delle zone e il fuoco soppressivo da 5,8×42 mm.

Eradicatore del TAQ Mitragliatrice leggera completamente automatica che utilizza un metodo di sparo prototipo che va da un sistema di otturatore chiuso a uno aperto, iniziando con una velocità di fuoco incredibilmente veloce prima di rallentare rapidamente e diventare più precisa.

Holger 26 Una mitragliatrice leggera altamente modulare che può essere adattata alla maggior parte degli scenari di combattimento. Camerata in versatili munizioni 5.56.

Il ponte MK9 La Bruen Mk9 è una mitragliatrice leggera completamente automatica, raffreddata ad aria, camerata in 5.56. Sostieni la tua squadra e blocca il nemico con un’elevata cadenza di fuoco e un travolgente fuoco di copertura.



» Mitragliatrici «

KVD Enforcer Un fucile da tiratore camerato in 7.62. La struttura leggera garantisce un eccellente controllo del rinculo per rapidi colpi successivi.

MCW6.8 Camerato in 6.8, questo fucile da tiratore scelto altamente modulare presenta danni e affidabilità eccezionali.

DM56 Un titano di ingegno balistico, questo fucile Marksman vanta la cadenza di fuoco migliore della categoria e un’eccezionale controllabilità.

Intercettore MTZ Un fucile da tiratore ad alta potenza camerato in 7.62. Controlla le distanze medio-lunghe con quest’arma semiautomatica.



<<Fucili da cecchino>>

Resistenza antimicrobica felina Questo devastante fucile di precisione calibro .50 infligge ingenti danni a ogni colpo.

Arco lungo Un fucile di precisione leggero e pesantemente modificato, progettato per tiri di precisione e colpi ripetuti grazie al controllo del rinculo e alla capacità del caricatore.

Inibitore KV Questo fucile da cecchino semiautomatico camerato in .338 offre innegabile controllo del rinculo e stabilità per l’operatore esigente.



<<Pistole>>

COR-45 Pistola balistica semiautomatica calibro .45 Auto. Offre un’eccellente manovrabilità e controllo del rinculo.

Rennett Una pistola a raffica con una velocità di fuoco sbalorditiva e controllabilità nelle mani giuste.

TIR Questo micidiale revolver camerato colpisce come un cannone devastanti da 12,7×55 mm e non lascia sopravvissuti.

WSP Stinger Tieni i tuoi nemici vicini con questo mitragliatore altamente efficace che libera le stanze e con una cadenza di fuoco incredibile.



” Lanciatori “

RGL-80 Un lanciagranate girevole trasportato dalla fanteria che spara proiettili da 40 mm che esplodono all’impatto.



» Mischia «

Coltello per grondaia Coltello da combattimento standard. Ottimo per rapide eliminazioni furtive.

Karambit Una piccola lama ricurva in stile artiglio. Estremamente affilato e discreto per attacchi corpo a corpo rapidi e mortali.



Adeguamenti generali

Qualità della vita della pistola di riserva Quando non hai una pistola equipaggiata nel tuo equipaggiamento, sfoderai un accessorio base COR-45 mentre esegui le seguenti azioni: sporgenza sospesa Salire una scala Nuotare sott’acqua Se hai una pistola o un’arma da mischia equipaggiata, utilizzerai quella.

Qualità della vita

Modificatori del danno localizzato I moltiplicatori del danno localizzato sono stati appiattiti per fornire un tempo di uccisione più coerente. I moltiplicatori dei colpi alla testa sono stati sostanzialmente ridotti e le braccia ora corrispondono al busto.



Danni da cecchino KATT AMR sparerà un colpo alla testa a qualsiasi distanza.

Scudo antisommossa Lo scudo antisommossa rallenta il movimento quando è equipaggiato come secondario del giocatore e si trova sulla sua schiena.

Messa a punto delle armi Con la conoscenza statistica aggiuntiva che puoi ricevere passando da una modifica all’altra, fornendo una quantità impressionante di meta-costruzione incrementale di armi, la messa a punto delle armi è stata rimossa, una funzionalità apparsa in Modern Warfare II. Questa modifica alla messa a punto delle armi si applica sia alle armi MWII che MWIII che utilizzano modifiche.

Danni al lanciatore Tutti i lanciatori sono stati modificati per quanto riguarda il danno e l’interazione con i veicoli. Ciò comprende: La maggior parte dei lanciatori distruggerà i veicoli più leggeri in un colpo solo. L’RPG-7, PILA e STRELA-P distruggeranno la maggior parte dei veicoli di medie dimensioni in due colpi. Il JOKR distruggerà quasi tutti i veicoli in un colpo solo. L’RGL-80 e lo STRELA-P non faranno esplodere immediatamente la maggior parte dei veicoli. Il PILA non farà esplodere immediatamente la maggior parte dei veicoli medi e grandi. L’RPG-7 e il JOKR faranno esplodere immediatamente la maggior parte dei veicoli.



Funzionalità modificate

Tutte le modalità

Bottino Rianima la pistola La Revive Pistol è stata rimossa dal bottino ma potrebbe tornare in una stagione futura. Qualità audio leggendaria La celebrazione della chitarra ritorna quando si trova un bottino leggendario perché semplicemente non sembrava giusto senza alcuni riff iconici!



Zaino Layout Navigazi one. Slot per munizioni dedicati Kit ingresso Gulag Auto Equipaggiamento Alcuni oggetti verranno equipaggiati automaticamente dallo zaino all’equipaggiamento attivo quando viene utilizzato un oggetto corrispondente. ig Se il giocatore utilizza un UAV e ne ha un altro nello zaino, equipaggerà automaticamente l’UAV nel suo equipaggiamento attivo. Gulag e ridistribuzione del tracker

La navigazione esegue il ping

Killcam I giocatori ora potranno osservare tutti i ping dei nemici mentre guardano i replay della killcam.



Paracadute Gli operatori di MWIII ora si schiereranno nella Warzone con una nuova texture predefinita del paracadute, ispirata alla natura urbana della nuova grande mappa Urzikstan. Questa texture del paracadute verrà sovrascritta se il giocatore ha personalizzato il proprio paracadute.

Temporizzatore di protezione dalla generazione La durata della protezione dallo spawn è stata ridotta a 2,5 secondi, invece di 10 secondi Questo vale per tutte le modalità tranne Resurgence.



Battle Royale

Altezza di riempimento

L’altezza alla quale i giocatori si schierano in campo durante l’Infil è stata ridotta a 402 metri, rispetto a 483 metri

Meccanica della seconda possibilità Il tasso di spawn dei kit di ingresso al Gulag e dei pacchetti di ridistribuzione è stato aumentato.

Fortezze Le roccaforti non sono più uno spawn garantito ad ogni partita, ma sono state collegate a un nuovo evento pubblico. Per i dettagli, vedere la sezione Evento pubblico di seguito.



Siti neri Un singolo Sito Nero verrà generato casualmente all’inizio di ogni partita. La posizione non verrà rivelata sulla mappa finché la tua squadra non troverà una chiave del Sito nero o finché non sarà stata sbloccata da un’altra squadra. Il boss del Sito nero ora lascerà cadere una stazione di acquisto distribuibile garantita. L’UAV avanzato è ora una delle numerose serie di uccisioni che verranno rilasciate. I giocatori possono trovare le chiavi del Sito nero tramite il bottino a terra che ti dà l’opportunità di aprire un Sito nero in qualsiasi partita.



Saccheggiare

Torri UAV Le torri UAV sono ora in modalità Plunder.

Saldo in contanti Monitoreremo da vicino l’equilibrio dell’economia monetaria in Urzikstan e probabilmente apporteremo aggiustamenti per garantire che una varietà di strategie rimangano praticabili per vincere.



Benefici

Il sistema di vantaggi attualmente in Warzone continua, con gli operatori che scelgono tra un pacchetto di vantaggi preimpostato o personalizzato composto da quattro vantaggi che diventano attivi una volta richiesto il tuo equipaggiamento. I pacchetti Perk possono anche essere trovati nel bottino terrestre, sia lasciati da un giocatore eliminato che trovati nelle casse di rifornimenti.

Inoltre, diversi vantaggi presenti nel multigiocatore sono stati implementati come comportamenti di movimento predefiniti in Warzone, senza richiedere alcun equipaggiamento specifico. Ciò sarà ulteriormente dettagliato nella sezione intitolata Movimento di seguito.

Nuovi Perk

Avvolto Rilascia automaticamente una granata fumogena quando entri nello stato abbattuto.

Flettere Ritarda l’attivazione degli esplosivi durante lo sprint, avvisa della presenza di equipaggiamento nemico nelle vicinanze e riduce il rumore del combattimento. A causa di un problema noto, questo vantaggio attualmente appare come “Facoltà” nel menu.

Risoluto Quando subisci danni da colpi di arma da fuoco, garantisce un breve bonus alla velocità di movimento. Quando spari a un nemico equipaggiato con Resolute, i giocatori vedranno una piccola icona per indicare che il giocatore ha Resolute.

Molestatore Aumentata la velocità di movimento del mirino e della mira verso il basso.

Pagamento I contratti pagano di più in contanti e il costo delle torri UAV è scontato.

Evasione Aumentata la velocità da terra, prono e accovacciato.

Primerizzato La precisione e il tempo per mirare verso il basso sono migliorati durante i salti.

Irradiato Mentre sei sotto l’effetto del circolo di gas ti muovi più velocemente e subisci danni da gas ridotti.

Scheggia Il danno esplosivo ritarda la rigenerazione della salute del nemico, rallenta il movimento del nemico e disabilita brevemente lo sprint tattico.

Alpinista Riduce i danni da caduta.

Meccanico Riduzione dei tempi di riparazione del veicolo, aumento della velocità di rifornimento e riduzione del consumo di carburante durante la guida di veicoli non aerei.



Adeguamenti dei Perk

Eccessivo Questo vantaggio è stato completamente rimosso e sostituito con un nuovo comportamento predefinito: I giocatori ora hanno la possibilità di equipaggiare sempre due armi primarie senza richiedere un vantaggio.



I vantaggi si sbloccano Tutti i vantaggi di Warzone vengono sbloccati tramite la progressione del giocatore. I vantaggi utilizzati per i pacchetti vantaggi personalizzati devono essere sbloccati tramite il percorso di progressione XP del giocatore di livello 1-55. I vantaggi sbloccati per impostazione predefinita al livello 1 includono: Spazzino Indurito dalla battaglia Pagamento Flex (Facoltà)



Modifiche ai Perk

Fantasma Blocca il rilevamento da parte di UAV, fonti radar nemiche e sensori di battito cardiaco: ora aggiornati per richiedere il movimento per l’attivazione. Può essere acquisito tramite bottino come Portapiatti Stealth.

A volo d’uccello Il tuo UAV Killstreak, il radar portatile o la torre UAV mostrano la direzione del nemico per la tua squadra. Inoltre, i colpi di arma da fuoco nemici non soppressi mostreranno le intestazioni. Rileva i giocatori fantasma. Può essere acquisito tramite bottino come portatore di piastre di comunicazione.

Sopravvissuto Velocità di rianimazione più rapida, ritardo di rigenerazione della salute ridotto, riduzione del denaro perso in caso di morte e i nemici che ti abbattono vengono automaticamente segnalati. Diminuisce il tempo di rigenerazione della salute a 4 secondi, invece di 7. Può essere acquisito tramite bottino come portatore di piastre mediche.



A sangue freddo Ciò annullerà il marchio di Combat Scout.

Indurito dalla battaglia Ora riduce gli effetti dei proiettili e delle abilità Frangibili.

Doppio tempo Aumenta la durata del Tac Sprint e riduce il tempo di aggiornamento. Non aumenta più la velocità da sdraiato e da accovacciato.

Spazzino Ancora una volta fornisce una corazza aggiuntiva e denaro nella borsa degli spazzini



Movimento

Le opportunità di movimento e rotazione nell’Urzikstan sono stati i punti chiave della sua progettazione. Nel nuovo capitolo di Warzone, i giocatori si troveranno con diversi vantaggi multigiocatore che sono semplicemente abilitati per impostazione predefinita in ogni momento:

Tac Pad: migl iora la distanza di scivolata e consente l’ADS completo durante lo scivolamento, oltre a una maggiore velocità di transizione della posizione.

iora la distanza di scivolata e consente l’ADS completo durante lo scivolamento, oltre a una maggiore velocità di transizione della posizione. Guanti da commando: con sentono di ricaricare durante la corsa.

sentono di ricaricare durante la corsa. Guanti a presa rapida: aumen ta la velocità di cambio arma.

ta la velocità di cambio arma. Stivali da arrampicata (parziale): aumenta l’aspetto della velocità di arrampicata e di maneggio.

Nuovo Movimento

Posizione tattica Una posizione dell’arma che può essere attivata garantisce una mobilità più rapida a scapito della precisione.



Movimento di ritorno

ADS durante lo scorrimento I giocatori ora possono mirare e sparare mentre scivolano come comportamento predefinito. Come miglioramento, i giocatori possono facoltativamente attivare/disattivare la posizione tattica durante lo scivolamento.



Movimento aggiustato

Salta modifiche Salta più in alto, più velocemente e salta ADS più velocemente. Ridotto il rallentamento durante l’atterraggio dal primo salto e ridotto il ritardo dello sprint dopo il salto.

Scorri Annulla I giocatori possono annullare una diapositiva saltando, correndo o accovacciandosi di nuovo. Non ripristina lo sprint tattico e mette in pausa brevemente la rigenerazione della resistenza.

Distanza diapositiva La distanza percorsa dai giocatori mentre scivolano ora è influenzata dall’inclinazione della superficie



Sono stati aggiunti degli adeguamenti anche ai contratti.

Eventi Pubblici

Rifornimento Il rifornimento ora avvia una raccolta di rifornimenti personali per ogni giocatore quando attivato.

Vola e Acquista Un nuovo evento pubblico è volato in Urzikstan. In determinati punti di una partita, c’è la possibilità che più droni volino per rilasciare ulteriori stazioni di acquisto nella Warzone. Quando viene attivato un evento pubblico Fly Buy, 5 o 6 droni che trasportano stazioni di acquisto portatili volano dal gas verso punti casuali all’interno del cerchio attuale dove lasciano cadere una stazione di acquisto portatile. I droni sono neutrali e possono essere abbattuti in anticipo, il che fa cadere immediatamente le stazioni di acquisto. Le stazioni di acquisto portatili vendono articoli identici a una tipica stazione di acquisto. L’evento pubblico avrà anche la possibilità di spawnare nei circoli di spawn di fine partita dopo la chiusura del Gulag o la fine di Resurgence, dando ai giocatori un’ultima opportunità di riacquistare i compagni di squadra.

Fortezze Le roccaforti ora hanno la possibilità di apparire come uno dei tanti eventi possibili all’inizio della partita. I Siti Neri e le Cache Abbandonate rimarranno in ogni partita. Quando questo evento si attiva, verranno generate 4 roccaforti, invece di 5. Il tempo necessario per conquistare una roccaforte è stato ridotto a 30 secondi, rispetto a 90. La cassa originale nelle roccaforti che i giocatori hanno catturato e rivendicato il loro equipaggiamento è stata aggiornata e divisa in due parti. Stazione UAV: ​​ora quando i giocatori entrano in una roccaforte vedranno una scatola con un laptop e un’antenna parabolica che ora funge da punto di cattura. Armadietto di equipaggiamento: la cassa di equipaggiamento è stata sostituita con un armadietto di equipaggiamento. L’armadietto si trova nello stesso spazio della stazione UAV e sarà posizionato contro una parete della stanza.



Attrezzature

Aggiunte

Attrezzatura letale del drone Breacher Drone esplosivo che esplode in prossimità di un nemico o all’impatto.



Attrezzatura letale con granata termobarica

Granata cucinabile. Crea una grande esplosione che stordisce, lascia un residuo infuocato e aumenta la letalità degli esplosivi per un periodo di tempo.

Equipaggiamento tattico per granate EMD Applica un dispositivo di localizzazione ai nemici colpiti, rivelandoli sulla minimappa della tua squadra.



Attrezzatura tattica per mine a dispersione Lancia un campo di mine su un’ampia area che esplode quando i nemici entrano nel raggio d’azione.



Modificate

» Attrezzatura letale «

Carica di trivellazione Il danno massimo attraverso il muro è stato aumentato a 160 (da 140). Danno massimo del bastone aumentato a 200, invece di 140.

Claymore Il danno massimo è aumentato a 170, invece di 100. Esiste un problema noto per cui le Claymore infliggono meno danni del previsto.

Granata a frammentazione Il danno ravvicinato è aumentato a 251, invece di 140. Il danno a medio raggio è stato aumentato a 150, invece di 105.

Granata Semtex Il danno ravvicinato è aumentato a 200, invece di 140. Il danno lontano è aumentato a 105, invece di 69.

termite Il danno da zecca è stato aumentato a 37, invece di 15.



» Equipaggiamento tattico «

Granata fumogena Durata ridotta a 7,14 secondi, da 9,25.

Gas sperimentale (gas lacrimogeno)

Bastone antiurto Danni aumentati a 8 per tick, invece di 6. Il raggio è aumentato a 4,1 metri, rispetto a 3,1 metri.

Granata istantanea La durata dei momenti salienti è stata aumentata da 1,25 a 1,65 secondi.

Rabbia da battaglia Ora mitiga anche il 10% dei danni subiti mentre è sotto gli effetti. La parte di rigenerazione del buff può essere annullata anticipatamente subendo danni. Gli effetti di riduzione del danno rimarranno per tutta la durata.

Granata Flash Ora lampeggia solo i bersagli che guardano il dispositivo nel momento in cui esplode



Aggiornamenti sul campo

Nuovi aggiornamenti sul campo

Sensore del battito cardiaco Ora classificato come aggiornamento sul campo Pulsa ogni 2,5 secondi, rispetto a 3 secondi. (Più veloce!) La portata è aumentata da 49 a 55 metri.



Aggiornamenti sul campo modificati

Radar portatile Il raggio di Impulso Radar è aumentato a 76,3 metri, rispetto a 38,1 metri.

Scatole per armature e munizioni Il ritardo relativo alle scatole dell’equipaggiamento è stato rimosso: ora saranno interagibili non appena verranno schierate.



E infine dopo tutte queste nuove features abbiamo anche delle nuove Killstreak e nuovi veicoli!