COD Modern Warfare 3: come sbloccare la skin “Collezionista d’ossa”

Call of Duty Modern Warfare 3 è uscito oramai da qualche giorno e nonstante lamentele varie ha comunque raggiunto buonissime vendite. Dato interessante per Activision dato che il titolo sembrerebbe il Call of Duty con le recensioni peggiori di sempre. Chissà però se dopo l’acquisizione da parte di Microsft non si possa cambiare rotta. Come …

Come sbloccare collezionista d’ossa

In Modern Warfare 3 è possibile personalizzare gli operatori con skin uniche. Tra le varie opzioni disponibili è presenta la skin Collezionista d’ossa (bone collector). Questa skin trasforma Rippier, uno degli opratori di base, in uno zombie con maschera a teschio e occhi rosso fuoco.

Il design particolare e accattivante ha reso collezionista d’ossa una delle skin più ambite di Modern Warfare 3. Il procedimento per sbloccarla non è tra i più complicati, sarà però abbastanza lungo. Sarà necessario completare tutte le sfide della modalità MWZ (Modern warfare Zombies). La modalità è suddivisa in tre atti ricchi di missioni da affrontare in cooperativa. Al completamento dei tre atti potrai finalmente sfogiare la tua nuovissima skin. Una volta sbloccata sarà quindi possibile utilizzarla in tutte le modalità dell’ FPS di Activision. Con l’imminente arrivo della prima stagione di MW3 potrete poi usufruirne anche nella modalità gratuita battle royale.

Per quanto riguarda il titolo potrete leggere prossimamente la nostra recensione, vi possiamo fare però un piccolo spoiler. Vi diciamo subito che il multiplayer, nonstante qualche evidente diffetto, è una delle parti più interessanti di Modern Warfare 3. Non vediamo quindi l’ora di portarvi molte altre guide come la seguente e sopratutto di propvare questi tutorial con mano per ottenere noi stessi skin o mimetiche da sfogiare durante le partite.

