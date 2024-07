Marvel Snap: Copycat la mutaforma!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Luglio: martedì 23 luglio alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Una versione diversa ma simile a Mystica apparsa nei film di Deadpool 1 e 2 ed oggi anche pronta a deliziarci sul nostro gioco preferito. Bisognerà cercare di adattarci alla sua capacità di mutaforma!

Ma ecco la sua carta su Marvel Snap:

Marvel Snap: Copycat

Descrizione:

Copycat (Costo: 3; potenza: 5) = Quando peschi questa carta, ruba il testo dalla carta in fondo al mazzo del tuo avversario.

Allora: i numeri sono da considerare ovvero, la carta è interessante ma il suo effetto e la sua efficacia dipenderà tutto dal meta. Interessante perché ti aiuterà a capire quale sarà la tattica del tuo avversario e quale sarà la carta che non potrà giocare. Interessante come su Marvel Snap abbiano implementato altri effetti interessanti. Come, ad esempio, Copycat che è ad oggi l'unica carta che ha un effetto che si attiva con la pescata.

Ma chi è Copycat?

Copycat ( Vanessa Geraldine Carlysle ) è un personaggio immaginario che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Il personaggio è stato raffigurato come un ex membro di X-Force.

La figlia di Dorothy e il defunto Burt Carlysle, di New Brunswick, nel New Jersey, mentre una giovane mutante mutevole si cacciava da casa sua, Vanessa Carlysle cadde in una vita di prostituzione a Boston, dove si incontrò e si innamorò di un mercenario di nome Wade Wilson. Carlysle fu presto salvata dai datori di lavoro vendicativi di Wilson da Zoe Culloden, un agente che viaggiava nel tempo di Landau, Luckman e Lake che aveva viaggiato nel passato per prevenire l'eventuale autodistruzione di Wilson. Quella notte, Wilson ha rotto con Carlysle dopo aver appreso che aveva un cancro, lasciandola con il cuore spezzato. Carlysle divenne lei stessa una mercenaria, alla fine impiegata dal commerciante di armi Tolliver.

Poteri e abilità

Copycat ha un potere di metamorfosi così potente e preciso che può duplicare un altro essere a livello cellulare. Per questo motivo, è in grado di replicare i poteri sovrumani, le capacità e persino le impronte mentali così da vicino che i telepati hanno difficoltà a identificarla. Copycat richiede semplicemente conoscenza per duplicare l'aspetto di qualcuno, ma ha bisogno di un contatto fisico per duplicare qualsiasi altra cosa. È anche in grado di trasformarsi in animali, trovando queste forme più facili da mantenere rispetto alla forma umana.