Jack Whitehall Missione Natale, Recensione: citazioni e cameo a non finire

Il Natale si avvicina e le piattaforme di streaming si stanno preparando a celebrarlo con nuove offerte originali per il pubblico. Su Prime Video, è arrivata una commedia natalizia intitolata Jack Whitehall Missione Natale.

La trama di Jack Whitehall Missione Natale

Una scena dal film, Jack Whitehall Missione Natale.

Nel film chiaramente il protagonista è Jack Whitehall. Il comico britannico è impegnato in una missione urgente: raggiungere la sua famiglia per Natale, con solamente 4 giorni a disposizione per questo viaggio. Per realizzare il suo obiettivo, chiede aiuto a chiunque gli venga in mente.

La sua lista include un mix di alleati e difficoltà, con apparizioni speciali di stelle del mondo di natale come Michael Bublé, o appartenenti alla sfera comica come Rebel Wilson e Jimmy Fallon. Questi amici da un lato cercheranno di aiutarlo, dall'altro rappresenteranno anche ostacoli imprevisti, tratti dal mondo dell'intrattenimento.

Insomma il film di natale incontra qui il viaggio on the road e l'avventura. Il tutto arricchito da momenti comici e ospiti esilaranti.

Citazioni e risate

Non è un film che cerca di essere in qualche modo esteticamente apprezzabile, o di dare un qualcosa di più al mondo del cinema. Si tratta del tipico prodotto da utilizzare come sottofondo nelle serate di giochi di società in famiglia per il periodo natalizio. La componente comica è riuscita, del resto stiamo parlando di un film interpretato da maestri della comicità, anche se rende decisamente di più in lingua originale piuttosto che in italiano.

Questo film punta chiaramente ad una precisa fetta di pubblico: gli amanti dei film comici, ma soprattutto dei film di Natale. Qui il citazionismo sale alle stelle, tanto da riuscire a far trovare le diverse referenze non solo ai più esperti, ma anche agli osservatori più distratti. La più iconica è chiara è quella a Mamma ho perso l'aereo. Quando il protagonista, Jack, riceve la notifica del suo volo cancellato, urla davanti allo specchio con le mani sul viso, esattamente come Kevin. In questo film inoltre si gioca con i cliché e non solo, senza però risultare pesante o cadere nel volgare.

Gli ospiti sono alla mano, riescono ad essere credibili in questo scenario e ogni cameo stupisce il pubblico. Come già detto non si tratta di un capolavoro, ma di un film piacevole da vedere durante le feste natalizie.