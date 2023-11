Tutti gli annunci del Nintendo Indie World

Dopo qualche mese di silenzio, ha fatto il suo scoppiettante ritorno il Nintendo Indie World. Lo showcase di casa Nintendo dedicato agli indie ha visto sfilare, nella diretta del 14 novembre, una lunga serie di giochi.

I titoli presentati, in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2023 e nel 2024, sembrano promettere grandi aspettative. Tra puzzle games, roguelike, simulatori e tanto altro, il panorama delle case indipendenti sembra stia lavorando per darci il meglio di sé.

Con l’occasione, andiamo a ripercorrere insieme tutti gli annunci fatti.

Shantae Advance: Risky Revolution

Sviluppatori: WayForward

Uscita: 2024

Genere: Platform, Metroidvania

Siamo nel 2002 quando il primo gioco della saga di Shantae venne pubblicato su Game Boy Color. In seguito, il team di WayForward si mise a lavoro su un sequel per Game Boy Advanced intitolato Shantae 2: Risky Revolution. Il progetto del gioco venne, sfortunatamente, cancellato.

Poco più di vent’anni dopo, il team ha deciso di portare a termine il lavoro iniziato. Shantae Advance: Risky Revolution ripercorrerà l’idea del progetto originale sfoggiando però un look più adatto alla nuova generazione e la possibilità di una modalità competitiva per quattro giocatori.

Il platform-metroidvania dovrebbe essere in arrivo nel 2024.

Core Keeper

Sviluppatori: Pugstorm

Uscita: 2024

Genere: Sandbox

Pubblicato con accesso anticipato su Steam nel 2022, Core Keeper arriverà nella sua versione integrale nel 2024 su Nintendo Switch.

All’esplorazione di una caverna generata in modo procedurale, i giocatori potranno riunirsi in team da 1 ad 8 giocatori. Il sandbox game vi permetterà di cimentarvi nel crafting, mining e nella coltivazione, senza però tralasciare battaglie e combattimenti.

On Your Tail

Sviluppatori: Memorable Games

Uscita: 2024

Genere: Investigativo, Simulazione

Passiamo ad un titolo tutto italiano. Il team di sviluppo nostrano di Memorable Games ci presenta questo titolo investigativo ambientato a Borgo Marina.

La città balneare del nord d’Italia sembra infatti nascondere una misteriosa figura mascherata, la cui origine è ignota. I giocatori seguiranno Diana, la protagonista della storia, nella sua indagine investigativa. Tra indagini e interrogatori, sarà possibile godersi il borgo grazie alla componente di simulazione di vita del gioco.

Il gioco è in arrivo nel 2024 su Nintendo Switch come esclusiva temporale.

Howl

Sviluppatori: Mi’pu’mi Games GmbH

Uscita: Già disponibile

Genere: Tattico a turni

Howl è una fiaba tattica a turni da uno stile grafico particolarmente curato. Il gioco, ambientato nel medioevo, vi farà vestire i panni di un’eroina sorda nel corso della sua pericolosa avventura.

La protagonista avrà l’obiettivo di salvare la terra dal morbo dell’Ululo, il quale trasforma chi lo ascolta in lupi. Pianificando con intelligenza le nostre mosse, dovremmo riuscire a fronteggiare i pericoli che troverete sulla vostra via.

Il gioco è già disponibile su Nintendo eShop, così come una sua demo gratuita.

The Star Named Eos

Sviluppatori: Silver Lining Studio

Uscita: Primavera 2024

Genere: Puzzle-game narrativo

The Star Named Eos è un puzzle-game narrativo che vi trascinerà nella storia di una giovane fotografa alla scoperta del mistero che cela la scomparsa di sua madre.

In una serie di numerosi puzzle, i giocatori dovranno far uso della loro fotocamera, e non solo, per scoprire ciò che spetta loro. Il gioco, completamente disegnato a mano, vi permetterà di rivivere quelli che sono i ricordi che scaturiscono da una foto.

Il titolo è in arrivo nella primavera del 2024.

Backpack Hero

Sviluppatori: Jaspel

Uscita: Già disponibile

Genere: Roguelike

Backpack Hero è un rogulike 2D che vi porrà davanti la sfida di gestire l’inventario del vostro zaino. Davanti a numerosi nemici ed oggetti rari, dovrete utilizzare al meglio le vostre capacità logiche per organizzarvi.

I loot ottenuti dai diversi dungeon in cui vi imbatterete saranno fondamentali per creare e personalizzare la vostra cittadina.

Il gioco è, ad ora, già disponibile su Nintendo Switch dopo il suo precedente arrivo su Steam.

Blade Chimera

Sviluppatori: Ladybug

Uscita: Primavera 2024

Genere: Azione

Torniamo ora nel mondo cyberpunk futuristico con Blade Chimera, action a scorrimento 2D ambientato in una distopica Osaka.

Grazie alla vostra spada potrete sconfiggere i pericolosi demoni che hanno invaso la città ed anche riportare in luce la città stessa.

L’action 2D è in arrivo nella primavera del 2024.

A Highland Song

Sviluppatori: Inkle Ltd

Uscita: 5 dicembre 2023

Genere: platform narrativo

Annunciato per la prima volta durante il Summer Game Fest del 2023, A Highland Song è il nuovo gioco dello studio autore di 80 Days.

Il gioco vi permetterà di esplorare le montagne e vaste praterie scozzesi, aprendovi un mondo pieno di opportunità ma anche pericoli. La scelta dei vostri percorsi avrà un vero e proprio impatto sullo sviluppo della storia.

Inoltre, il titolo vanta numerose canzoni tradizionali scozzesi che potranno farvi immergere ancor di più nell’ambientazione caratteristica del gioco.

A Highland Song è in arrivo il 5 dicembre del 2023.

Moonstone Island

Sviluppatori: Studio Supersoft

Uscita: Primavera 2024

Genere: Simulatore

Già uscito a settembre su Steam, Moonstone Island è ora in arrivo anche per Nintendo Switch. Il gioco simulatore di vita vi permetterà di catturare creature magiche in un open world con circa cento isole da esplorare.

Ma non è finita qui, dovrete infatti cimentarvi nel crafting, farming e nella meccanica di combattimenti a carte, senza dimenticare di interagire e stringere legami con gli altri abitanti del villaggio.

Il gioco è in arrivo nella primavera del 2024.

Death Trick: Double Blind

Sviluppatori: Misty Mountain Studio

Uscita: 2024

Genere: Visual novel, Investigativo

Altro investigativo tra gli annunci dello showcase. In questo caso parliamo di una visual novel sviluppata da due amanti dei gialli.

La scomparsa di una giovane e prestigiosa maga: questo è l’incipit di una storia che vi porterà ad esplorare, investigare ed interrogare i personaggi di un mondo circense. Nei panni di una coppia di investigatori, dovrete scoprire il mistero che si cela dietro questa misteriosa scomparsa.

Il gioco è in arrivo nel 2024, anche se è una demo è già disponibile da oggi.

Outer Wilds: Archaeologist Edition

Sviluppatori: Mobius Digital

Uscita: 7 dicembre 2023

Genere: Action-Adventure

Come già annunciato da Mobius Digital in precedenza, Outer Wilds arriva finalmente su Switch con la sua versione Archeologist Edition.

In questa sua nuova versione, il gioco include anche l’espansione Echoes of the Eye.

Il titolo è in arrivo il 7 dicembre 2023 nella sua versione digitale. Gli amanti delle versioni fisiche dovranno però ancora aspettare: il gioco arriverà nel 2024 in cartuccia.

Gli altri annunci

Lo showcase ha inoltre presentato, alla sua fine, una carrellata di indie che vi riporteremo di seguito: