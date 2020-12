Tutti i trailer di Cyberpunk 2077

A meno di 24 ore dall’uscita dell’attesissimo Cyberpunk 2077, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo tutti i trailer rilasciati fino ad oggi da CD Projeckt Red.

I videogiocatori di tutto il mondo si stanno preparando a per un momento procrastinato più e più volte nel corso degli anni (e degli ultimi mesi) e che, dopo quasi un decennio di sviluppo, porterà nelle case dei fan Cyberpunk 2077. Negli ultimi giorni sono uscite le prime impressioni della stampa e l’hype non ha fatto che crescere, soprattutto dopo tutti i dettagli e le informazioni che la software house polacca ha svelato.

In un anno carico di successi in ambito videoludico (da Animal Crossing: New Horizons a The Last of Us Parte 2), Cyberpunk 2077 è senza dubbio il gioco più atteso del 2020. Le aspettative sono alte grazie anche al marchio di fabbrica di CD Projekt Red che nel corso dei titoli sviluppati ha saputo mantenere un livello di qualità molto elevato per il mercato videoludico.

Se odiate l’attesa e non vedete l’ora di immergervi nel mondo di Cyberpunk 2077 ecco una raccolta di tutti i trailer rilasciati fino a oggi, utili a stuzzicare l’hype e osservare come il gioco si sia mostrato nel corso dei quasi otto anni di sviluppo dedicati.

Cyberpunk 2077 teaser trailer

Risale al 2013 il primo video promozionale del gioco. Come ogni teaser trailer che si rispetti, in quanto anteprima del titolo ancora in sviluppo, non presenta immagini di gameplay ma riesce comunque a delineare l’atmosfera e il contesto in cui si sviluppa il gioco.

Nel trailer, CD Projekt Red mostra sia l’ambientazione futuristica di Cyberpunk 2077, che i temi maturi che lo contraddistinguono, come la violenza e il sesso. Non ci sono riferimenti alla componente narrativa, il breve filmato, che sembra quasi un videoclip della canzone Bullets (che accompagna le immagini di gioco) serve a incuriosire lo spettatore il più possibile.

Cyberpunk 2077 trailer E3 2018

Al primo filmato promozionale sono seguiti ben cinque anni di silenzio, in cui la software house polacca ha proseguito lo sviluppo di Cyberpunk 2077 da un lato e ha terminato la produzione di DLC e contenuti aggiuntivi per The Witcher 3: Wild Hunt. Nel 2018, in occasione dell’annuale E3 di Los Angeles, CD Projekt Red rilascia il secondo trailer di Cyberpunk 2077. A differenza del primo teaser, questo video rivela dettagli legati alla narrazione e al gameplay.

Nel video, lo spettatore è introdotto a “V”, il protagonista della storia e avatar di gioco completamente personalizzabile, descritto come un mercenario che vaga per le strade di Night City, un agglomerato urbano distopico definito in quanto “la più violenta e pericolosa metropoli del futuro” dove, paradossalmente, cercano tutti rifugio. Il trailer, inoltre, illustra come ogni scelta presa dal giocatore influenzi la narrazione di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 trailer E3 2019

Alla conferenza dell’anno successivo, l’E3 2019, CD Projekt Red torna sul palco con alcune novità , prima tra tutte la presenza dell’attore Keanu Reeves nel mondo di gioco, in quanto co-protagonista della storia. Reeves stesso appare sul palco per parlare del gioco, con grande sorpresa da parte del pubblico presente in sala (e non solo). Oltre al coinvolgimento dell’attore, il trailer ha rivelato numerose informazioni sul gioco, inclusa la presenza di finali diversi conseguibili secondo le scelte di gioco.

Cyberpunk 2077 trailer ufficiale “The Gig”

Nonostante la cancellazione degli eventi E3 per il 2020, il mese di giugno vede la pubblicazione di un nuovo trailer di gioco. In questo viene fornita una panoramica circa il gameplay, illustrato attraverso le quasi infinite attività collaterali e parallele che caratterizzano Night City. Il trailer si apre con l’incontro tra il protagonista e un suo vecchio conoscente, si passa poi a scene d’azione tra sparatorie e inseguimenti in auto.

Cyberpunk 2077 trailer “Rides of the Dark Future”

Questo trailer è dedicato ai veicoli di Cyberpunk 2077. Nel video, pubblicato a ottobre 2020, CD Projekt Red ha svelato la maggior parte dei veicoli presenti in gioco, classificati secondo gradi e classi distinte e accessibili al giocatore in differenti momenti della narrazione, partendo dai rottami e arrivando ad automobili di lusso.

Cyberpunk 2077 trailer ufficiale “Johnny Silverhand”

Il mese di novembre, oltre ad aver presentato un ulteriore rinvio per l’uscita del gioco, è stato ricco di informazioni e trailer. Il primo pubblicato è stato quello dedicato al personaggio di Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves. Il trailer conferma la possibilità di utilizzare il personaggio in determinate sezioni di gioco e approfondisce leggermente la storia di Cyberpunk 2077 e il ruolo di altri personaggi.

Cyberpunk 2077 trailer ufficiale di gameplay

Nuovamente, nel mese di novembre, in occasione della precedente data di uscita, viene rilasciato il primo trailer ufficiale di gameplay di Cyberpunk 2077. In quest’anteprima, la software house polacca approfondisce il rapporto tra il protagonista e Johnny Silverhand mostrando, in circa cinque minuti di gameplay, le opzioni di personalizzazione dell’avatar, le modifiche del corpo, l’abbigliamento e le ambientazioni che caratterizzano Night City.

Cyberpunk 2077 trailer di gameplay su PlayStation

Una settimana dopo l’uscita del trailer di gameplay, un nuovo video dimostrativo di Cyberpunk 2077 viene rilasciato, sottolineando la performance del titolo su PS5. Per evidenziare ulteriormente le capacità del titolo sulle console di nuova generazione, il trailer si apre con immagini esplicitamente tratte da PS4 Pro, per passare poi a PS5, mostrando le differenza grafiche di maggior rilievo.

Cyberpunk 2077 trailer “modalità foto”

Uno degli ultimi trailer di Cyberpunk 2077 è dedicato alla modalità fotografica. Nel video la photo mode viene messa alla prova, dimostrando le infinite possibilità offerte ai giocatori che vogliono sperimentare con Cyberpunk 2077 tra una missione e l’altra, esplorando le opzioni ed effetti di profondità di campo, sticker, apertura del diaframma, filtri e molto altro.

Infine, l’ultimo e piĂą recente filmato promozionale rilasciato da CD Projekt Red è il trailer di lancio di Cyberpunk 2077. Questo a distanza di ormai poche ore dall’uscita del gioco, immerge lo spettatore in quella che si prospetta essere una delle avventure videoludiche piĂą memorabili della generazione.

Dopo questo lungo ripasso di quanto è stato mostrato finora del gioco, non resta che aspettare con il pad alla mano, pronti per immergerci tra le strade di Night City. Cyberpunk 2077 sarà disponibile il 10 dicembre per PC, PS4, Stadia e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series X in uscita nel 2021.

