The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Memorie videoludiche #6

Ripercorriamo insieme il terzo capitolo della saga di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, in vista dell’uscita di The Devil in Me

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes è il terzo capitolo della serie horror The Dark Pictures Anthology, rilasciato nell’ottobre del 2021 da Supermassive Games. Una delle principali protagoniste è l’attrice e cantante Ashley Tisdale, famosa per aver interpretato Sharpay Evans nella serie di film di High School Musical. House of Ashes è basato sulla storia dell’Impero di Akkad durante il regno di Naram-Sin, sulla mitologia sumera e sulla maledizione di Akkad.

La trama di House of Ashes

(WARNING: Spoiler su The Dark Pictures Anthology: House of Ashes)

17 maggio 2231 a.C. – È in corso la guerra tra gli Accadi e i Gutiani nell’antico impero di Akkad. L’accadico Balathu è intento a sacrificare il gutiano Kurum, quando viene convocato dal re Naram-Sin, il quale lo informa che gli Dei hanno inviato un esercito di Gutiani e devono prepararsi per la battaglia. Balathu parte insieme alle sue truppe, mentre Kurum viene rimandato nella sua cella, dalla quale riesce poi a scappare.

Inizia un’eclissi e, insieme a essa, una sanguinosa battaglia che si trasforma in un vero e proprio massacro al risveglio di strane entità sottoterra. Sia gli accadici che i gutiani finiscono per essere uccisi, tranne Balathu e Kurum, che decidono di allearsi per sopravvivere. Tentando di scappare nelle catacombe, vengono aggrediti da una delle entità. Con il loro destino lasciato sconosciuto, termina così il prologo iniziale.

The dark pictures anthology: house of ashes

30 maggio 2003 – Durante la guerra in Iraq, l’esercito americano composto dal tenente colonnello Eric, l’ufficiale della CIA Rachel (moglie di Eric), il sergente Nick (l’amante segreto di Rachel), il primo tenente Jason, il caporale Merwin, il caporale Joey e l’assistente di Eric, la dottoressa Clarice, si riunisce per un

un briefing. Eric spiega che grazie a Caelus, il programma satellitare da lui sviluppato, è riuscito a individuare un complesso sotterraneo nei pressi dei Monti Zagros, in cui si sospettano esserci armi chimiche pericolose.

Appena raggiunto il sito, il team si imbatte in una pattuglia irachena, tra cui il tenente Salim (altro personaggio giocabile) e il capitano Dar. Inizia così un violento scontro a fuoco in cui Joey perde la vita, seguito da un inaspettato terremoto. Sia gli americani e gli iracheni finiscono per cadere sottoterra e, cercando un modo per tornare in superficie, vengono attaccati da creature sinistre simili a dei vampiri.

I cinque si imbattono nella “Camera Stellare”, luogo in cui scoprono il segreto delle creature, ovvero alieni la cui nave cadde sulla Terra milioni di anni fa a causa di un’invasione di parassiti assetati di sangue che li ha trasformati in vampiri. Se Rachel è stata morsa nella camera sacrificale, l’infezione si diffonderà e la ragazza comincerà ad ammalarsi. A seconda delle decisioni del giocatore, il suo destino includerà morire, essere avvolta in un bozzolo (come visto da Jason o Salim dopo aver trovato un Balathu/Kurum vivente conservato in uno strano liquido) o estrarre il parassita con la lampada UV di Eric.

Il team riesce a trovare un enorme caveau con migliaia di bozzoli di vampiri, posto in cui Nick deciderà di piazzare le mine, rischiando la morte o decidere di ritirarsi. I protagonisti fanno saltare in aria il caveau e tornano di corsa all’ascensore, ma lungo la strada Salim rimane indietro e viene sopraffatto dai vampiri. Il giocatore potrà decidere se Jason dovrà abbandonarlo, aspettare in ascensore o tornare e salvare il suo nuovo amico. All’inizio del terremoto, i sopravvissuti risalgono in superficie, tuttavia Jason e Salim potrebbero essere attaccati dal vampiro Clarice/Rachel. Se tre o più protagonisti sono vivi, uno dei due potrebbe morire.

Una volta in superficie, i sopravvissuti sono immediatamente inorriditi alla vista di un’imminente eclissi, che fa sorgere uno sciame di vampiri dal sottosuolo. I protagonisti si nascondono in una delle capanne del sito, combattendo per la propria vita contro le creature per tutta la durata dell’eclissi. Alla fine di quest’ultima, i vampiri rimasti bruciano al sole. I sopravvissuti aspettano così l’arrivo del supporto aereo e, quando l’elicottero arriva, il gruppo è finalmente sollevato.

Finali

I finali di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sono principalmente rappresentati dalle morti o dalle trasformazioni in vampiro dei protagonisti. In una scena dopo i titoli di coda, vediamo i membri di un’agenzia governativa degli Stati Uniti non identificata, tra cui gli agenti Miller e Brooks. I due ripercorrono brevemente l’incidente ed esaminano i resti delle creature vampiro. Nel frattempo, ogni protagonista sopravvissuto partecipa a un intervista, in cui parlano delle loro esperienze sottoterra.

Se invece sono morti, al loro posto ci saranno i loro corpi (da umani o vampiro) adagiati sul tavolo all’interno di un sacco per cadaveri. Alla fine, Miller e Brooks affermeranno che faranno di tutto per far credere al mondo che tutto ciò non sia mai successo nulla.