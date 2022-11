Ps plus extra e premium: catalogo giochi di novembre 2022

Indice dei contenuti Giochi in aggiunta il 15 novembre su PS Plus Extra e Premium

Sony ha annunciato quali giochi verranno aggiunti questo mese ai cataloghi di PS Plus Extra e Premium. Vediamoli insieme!

Giochi in aggiunta il 15 novembre su PS Plus Extra e Premium

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5 | PS Plus Extra

Remastered del pluripremiato open world RPG di Bethesda. Questa versione comprende il gioco, tutti i DLC, altri contenuti gratuiti e la possibilità di rendere più variegata la vostra run con l’aggiunta delle mod.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5 | PS Plus Extra

Rainbow Six Siege è lo sparatutto tattico made in Ubisoft. Rosa di agenti variegata e scontri online 5v5.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4 | PS Plus Extra

Questa collezione rappresenta il punto di partenza ideale per vivere queste emozionanti storie su PS4.

Contiene i quattro giochi: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e i due filmati: Kingdom Hearts 358/2 Days, Kingdom Hearts Re:coded. Sia i videogiochi che i filmati sono stati rimasterizzati in alta definizione.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4 | PS Plus Extra

Raccolta di tre storie del magico mondo di Kingdom Hearts. Contiene la remastered in HD di Kingdom Hearts Dream Drop Distance, il film Kingdom Hearts χ Back Cover, anch’esso in alta definizione, e il mini

episodio giocabile che si collega alla storia di Kingdom Hearts III, KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep.

Kingdom Hearts III | PS4 | PS Plus Extra

Ultimo capitolo della serie RPG di azione di Kingdom Hearts. Non comprende Kingdom Hearts III Re Mind.

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4 | PS Plus Extra

Kingdom Hearts: Melody of Memory è un videogioco che unisce ritmo e azione. Sfide musicali al ritmo di 140 brani tratti dai titoli della saga, 20 personaggi tra cui scegliere e anche una modalità multigiocatore.

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5 | PS Plus Extra

Versione migliorata e rivista di OddWorld: SoulStorm. Comprende il gioco base, tutti i DLC rilasciati finora e la nuova modalità di gioco esclusiva di questa versione, Toby’s Escape.

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4 | PS Plus Extra

RPG d’azione online open world realizzato da Ubisoft. Unite le forze per liberare una Washington D.C. distrutta e salvate i civili intrappolati dalle fazioni nemiche in lotta per il controllo delle risorse disponibili.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4 | PS Plus Extra

Sparatutto tattico in terza persona targato Ubisoft. Un gruppo ribelle delle forze speciali, guidato da un ex commilitone, ha preso il controllo di un’isola. Il vostro compito è quello di guidare la vostra squadra nei vari scenari del gioco, salvando i civili e rimanendo nell’ombra. E’ possibile giocare anche con tre amici.

Chorus | PS4, PS5 | PS Plus Extra

Il gioco è una versione moderna dei classici sparatutto spaziali. Insieme al pilota Nora e il suo caccia stellare senziente, Forsaken, dovrete affrontare orde di avversari e le loro gigantesche corazzate spaziali.

What Remains of Edith Finch | PS4 | PS Plus Extra

In What Remains of Edith Finch, vestirete i panni di Edith e mentre esplorate la pittoresca, grottesca e Tim Burtoniana, casa della famiglia Finch, ripercorrerete le storie dei membri della vostra famiglia per scoprire il loro destino e capire come mai Edith sia la sola a essere rimasta in vita. Quando il videogioco è arte.

The Gardens Between | PS4, PS5 | PS Plus Extra

In The Gardens Between, seguirete due amici in un misterioso reame in cui causa ed effetto perdono di significato e dove il tempo scorre in ogni direzione. Manipolate il tempo per risolvere gli enigmi che vi si parano davanti e godetevi il viaggio emozionante e toccante dei due protagonisti, mentre essi rivivono alcuni dei momenti più importanti della loro vita insieme.

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4 | PS Plus Extra

Difendi la terra da un’invasione, in più di 50 missioni con 5 livelli di difficoltà diversi. E’ presente l’online.

Earth Defense Force: World Brothers | PS4 | PS Plus Extra

Recluta i soldati EDF, forma una squadra e difendi questa terra parallela fatta di blocchi digitali, dagli alieni.

Onee Chanbara Origin | PS4 | PS Plus Extra

Remake in full HD e 60 fps dei due giochi di combattimento: The OneeChanbara e The OneeChanbara 2.

Oltre ai titoli elencati, il 15 novembre verranno aggiunti al PS Plus Premium, anche tutti i Ratchet & Clank della saga originale usciti per Playstation 2 e Playstation 3 e Ratchet & Clank: Armi di distruzione.

Sempre lo stesso giorno, verranno rimossi dal catalogo del PS Plus: Mafia Definitive Edition, Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3 Definitive Edition, MXGP 2021 The Official Motocross Videogame e Ride 4.

E questo è tutto.

Siete soddisfatti dei prossimi titoli in arrivo o avete preferito quelli aggiunti lo scorso mese? Giocherete qualcosa? Fatecelo sapere nei commenti. Noi di Hynerd.it nel frattempo vi ricordiamo che ieri è uscito

su Playstation 4 e Playstation 5, l’attesissimo e già apprezzatissimo God of War Ragnarok.