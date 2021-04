Demon’s Souls – Come battere il Signore delle Tempeste

Giocatori di Demon’s Souls, gioite, poichè siete finalmente arrivati alla conclusione dell’Arcipietra degli Uomini Ombra. Dopo due livelli divisi fra fastidiosissimi scheletri rotolanti, mante volanti spara cristalli, Negromanti che evocano fantasmi giganti e eroi caduti ecco l’ultimo passaggio per completare il mondo, l’Arcidemone di questa Pietra: Il Signore delle Tempeste, uno dei boss più singolari di Demon’s Souls.

Chi è il Signore delle Tempeste

Immagine Di Gioco

Gli Uomini Ombra, il misterioso culto di guerrieri che abitavano quelle terre, veneravano i guerrieri caduti e il dio che concedeva le eterne tempeste che bagnavano i loro territori. Questo dio è conosciuto come il Signore delle Tempeste, ed è il progenitore di tutte le mante voltanti che si sono già affrontate nelle fasi precedenti, solo molto, molto più grosso. L’Arcidemone è così grande che può tranquillamente prendere il titolo di boss più grande di tutto Demon’s Souls. Anzi, questo potrebbe persino ottenere il primato come boss più grande di ogni Souls. Non a caso, il mostro volante oscura l’intero cielo quando sorvola l’area dello scontro.

Il Signore delle Tempeste dispone di 1 attacco:

Lancio di Cristalli: il boss plana al di sopra dell’area e scaglia una raffica di cristalli. Schivarlo solo rotolando è molto difficile, quindi nel momento in cui vedete questo sopra di voi, correte verso uno dei pilastri più vicini e nascondetevi dietro di esso.

La Regina delle Tempeste

Immagine Di Gioco

Allora partiamo subito con le brutte notizie per i giocatori amanti del combattimento ravvicinato: il boss vola, quindi non potete colpirlo. Ovviamente questo non vuol dire che per sconfiggere il Signore delle Tempeste dovete diventare improvvisamente dei maghi, infatti nella zona dove affrontate il boss è presente un oggetto vicino al pilastro più grande. Si tratta di un’arma, la Regina delle Tempeste, uno spadone con cui è possibile sconfiggere il boss. L’arma infatti, con la pressione di uno dei tasti d’attacco effettua un colpo speciale, ovvero un fendente che colpisce anche a distanza, arrivando a danneggiare il boss.

Non preoccupatevi se non avete livellato forza, destrezza o altre statistiche poichè la Signora delle Tempeste dispone delle caratteristiche d’utilizzo più basse di tutti il gioco. Persino un personaggio di Livello 1 può utilizzare lo spadone senza problemi. Ovviamente una volta ottenuta l’arma rimarrà per sempre nel vostro inventario, tuttavia al di fuori di questo scontro, lo spadone non è di grande utilità. Oltre all’attacco speciale non fa molto danno ed è davvero lenta, inoltre consuma moltissima stamina e ha una scarsa durabilità. Non può neanche essere potenziata o trovata più volte per run.

La Spada Al Centro Dell’Area Di Scontro

Ora che avete l’arma, sconfiggere il boss è una passeggiata. La strategia è davvero semplice: uccidete le creature più piccole per prime, in modo da riscontrare meno difficoltà contro il boss. Per sconfiggere questi basta un singolo colpo della nuova arma. Ma ora parliamo del Signore delle Tempeste. Come già detto in precedenza il demone dispone di un singolo attacco, quindi riparatevi dalla raffica di proiettili dietro uno dei pilastri per poi uscire allo scoperto, mirare uno dei suoi arti e attaccare con la spada.

Non aspettatevi di sconfiggerlo immediatamente, saranno necessari 3-4 ripetizioni della procedura e il gigante dovrebbe crollare. Il boss è sicuramente tra i più semplici e dovreste sconfiggerlo senza neanche morire.

Se non volete usare la Signora delle Tempeste e preferite essere fedeli alle vostre magie o armi a distanza, Demon’s Souls vi permette di sconfiggerlo senza utilizzare armi nuove. Anche con le armi a distanza, il processo non cambia, anzi è esattamente identico. Riparatevi, aspettate la fine della pioggia di proiettili e sparate l’arsenale che avete a disposizione. Niente di più semplice.

Sconfitto uno degli Arcidemoni di Demon’s Souls la Nebbia di Boletaria si dissolve e potete finalmente avanzare.