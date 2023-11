PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di novembre 2023

Come suo solito il catalogo di titoli gratuiti offerto da PlayStation Plus si aggiorna e si espande anche stavolta. Nuovi entusiasmanti giochi si aggiungeranno al ventaglio del servizio online targato Sony. Vediamo insieme quali sono!PlayStation Plus: tutti i giochi di novembreMafia II: Definitive EditionDragon Ball: The BreakersAliens: Fireteam EliteQuali giochi lasceranno il catalogo? Tutti i …

Come suo solito il catalogo di titoli gratuiti offerto da PlayStation Plus si aggiorna e si espande anche stavolta. Nuovi entusiasmanti giochi si aggiungeranno al ventaglio del servizio online targato Sony. Vediamo insieme quali sono!

Tutti i titoli che tratteremo nell’articolo saranno accessibili per coloro che avranno sotoscritto un abbonamento (anche mensile) a PlayStation Plus. Il sevizio offre tre diversi piani di acquisto: PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.

PlayStation Plus: tutti i giochi di novembre

Senza ulteriori esitazioni, vediamo insieme quali giochi si uniranno al catalogo:

Mafia II: Definitive Edition

Secondo capitolo dell’omonima saga, Mafia II: Definitive Edition è una versione rimasterizzata del capitolo. Al suo interno ci troveremo nei panni di un gangster negli anni d’oro della criminalità organizzata. Vito Scaletta ed il suo compagno Joe si lanceranno in un’avventura che li porterà a scalare i maggiori ranghi della malavita. Il titolo è da subito disponibile su PlayStation Plus.

Dragon Ball: The Breakers

Questo titolo si discosta in modo molto netto dai soliti giochi di Dragon Ball che abbiamo imparato a conoscere. All’interno di Dragon Ball: The Breakers otto giocatori si sfideranno online in uno scontro tutt’altro che alla pari. Uno di questi sarà infatti un essere dalla forza inaudita, mentre gli altri sette umani dovranno nascondersi e sopravvivere. Fanno la loro comparsa nel titolo anche strumenti sensazionali che hanno fatto il loro debutto nella serie animata.

Aliens: Fireteam Elite

All’interno di questo un action cooperativo giocatori dovranno affrontare i pericoli che si celano sul pianeta LV-895. Dopo aver personalizzato il proprio marine sarà il turno dell’attacco! Orde di temibili nemici attaccheranno i giocatori. Riuscirete a tenere a bada gli Xenomorfi?

Quali giochi lasceranno il catalogo?

Sfortunatamente, nvembre sarà anche il mese di uscita di scena per alcuni importanti titoli. Vi riportiamo di seguito l’elenco dei giochi che verranno rimossi dal catalogo PlayStation Plus a novembre. Potrete trovare questi titoli nella sezione “Ultima occasione per giocare”. I giochi verranno ufficialmente rimossi dal catalogo alle ore 11:00 italiane del 21 novembre 2023: