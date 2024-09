Dragon Ball Sparking! Zero: il Roster è Completo

Dopo mesi di attesa e numerosi trailer, come quello di GT della settimana scorsa, finalmente Bandai Namco ha svelato il roster completo del nuovo capitolo della serie Dragon Ball Sparking! Zero. La sorpresa è stata mozzafiato: inizialmente annunciato con 164 personaggi, l'ultimo trailer ha rivelato 18 nuovi combattenti inaspettati, portando il numero totale a un impressionante 182, un record senza precedenti nella storia dei videogiochi ispirati all'universo di Dragon Ball.

Il trailer introduce una selezione di personaggi tratti da Dragon Ball Super e dai film più amati della saga. Tra i nuovi arrivi spiccano nomi come Beerus, Goku Ultra Istinto, e Toppo, ma la vera chicca sono le aggiunte cinematografiche, come Broly e Cooler, affiancati da personaggi iconici come Janemba e Super Gogeta. Questi eroi e villain, tanto attesi dai fan, rappresentano il meglio della serie, espandendo ulteriormente la varietà di combattenti disponibili e assicurando un’esperienza di gioco diversificata e avvincente.

Ecco la lista completa delle nuove aggiunte:

Beerus (da Super)

(da Super) Goku (Bambino, da Dragon Ball; Ultra Istinto, Super Saiyan God, da Super)

(Bambino, da Dragon Ball; Ultra Istinto, Super Saiyan God, da Super) Soldato di Friezer (da Super)

(da Super) Cabba (Base, Super Saiyan, Super Saiyan 2, da Super)

(Base, Super Saiyan, Super Saiyan 2, da Super) Frost (da Super)

(da Super) Toppo (Forma base, Dio della Distruzione, da Super)

(Forma base, Dio della Distruzione, da Super) Broly (dal film Dragon Ball Z: Broly - Il Super Saiyan Leggendario)

(dal film Dragon Ball Z: Broly - Il Super Saiyan Leggendario) Cooler (Forma base, Finale, Metal Cooler, dal film Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan)

(Forma base, Finale, Metal Cooler, dal film Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan) Android 13 (Base e Fusione, dal film Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan)

(Base e Fusione, dal film Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan) Super Garlic Jr. (dal film Dragon Ball Z: La vendetta divina)

(dal film Dragon Ball Z: La vendetta divina) Dr. Wheelo (dal film Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi)

(dal film Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi) Lord Slug (Forma base, Gigante, dal film Dragon Ball Z: La sfida dei guerrieri invincibili)

(Forma base, Gigante, dal film Dragon Ball Z: La sfida dei guerrieri invincibili) Turles (dal film Dragon Ball Z: La grande battaglia per il destino del mondo)

(dal film Dragon Ball Z: La grande battaglia per il destino del mondo) Bojack (Base, Full-Power, dal film Dragon Ball Z: Il piano per lo sterminio dei Saiyan)

(Base, Full-Power, dal film Dragon Ball Z: Il piano per lo sterminio dei Saiyan) Hirudegarn (dal film Dragon Ball Z: L'eroe del pianeta Conuts)

(dal film Dragon Ball Z: L'eroe del pianeta Conuts) Tapion (dal film Dragon Ball Z: L'eroe del pianeta Conuts)

(dal film Dragon Ball Z: L'eroe del pianeta Conuts) Janemba (Super Janemba, dal film Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi)

(Super Janemba, dal film Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi) Super Gogeta (dal film Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi e Dragon Ball Super: Broly)

Con l'introduzione di questi personaggi, Dragon Ball Sparking! Zero si afferma come il titolo più completo mai realizzato per i fan di lunga data e i nuovi arrivati. Il roster colossale non solo rende giustizia all'enorme universo di Dragon Ball, ma offre anche una varietà di opzioni di combattimento senza pari, celebrando oltre tre decenni di avventure epiche.

L'aggiunta di figure iconiche dai film e dalle ultime serie dimostra quanto il team di sviluppo abbia voluto accontentare i desideri dei fan, facendo risorgere vecchi antagonisti e portando nuovi volti nella mischia. Questo impegno verso l'inclusione di così tanti personaggi dimostra una cura straordinaria nei dettagli e nell'aderenza all'immaginario originale, cosa che sta alimentando un entusiasmo crescente tra i fan di tutto il mondo.

L'hype è ormai alle stelle, e con la data di uscita imminente, l'11 ottobre 2024, i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani su questo capitolo leggendario. Con l'ampia varietà di personaggi e le modalità di gioco innovative come Episode Battle e Custom Battle, Dragon Ball Sparking! Zero si appresta a ridefinire gli standard per i giochi di combattimento ispirati agli anime​.

