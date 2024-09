Frostpunk 2, Sopravvivenza nella glaciazione: Recensione

Frostpunk 2, annunciato già da marzo, è il seguito dell'originale Frostpunk uscito nel 2018, interamente ideato, sviluppato, e pubblicato da parte di 11 bit studios.

In questo titolo di genere gestionale dovrai sviluppare ed espandere la tua città in un ambiente di sopravvivenza urbana ambientato 30 anni dopo una bufera che portò l'apocalisse sulla Terra. Ogni tua mossa sarà controllata da parte del Consiglio cittadino, avente il fine comune di affrontare un inverno senza fine!

Nessun dato immagine fornito.

Trama

Dopo il primo capitolo ambientato in Russia, a questo giro ci troviamo in Inghilterra. Nel 1887 il mondo venne congelato fino a morire da parte di una bufera di neve. Mentre tutte le civiltà si sgretolano, i resti dell'impero britannico costruirono dei generatori per supportare città di rifugiati, che nel giro di qualche anno rimasero le uniche presenti sulla Terra.

Sia se ammassati nei pressi di un generatore o fuori nella landa ghiacciata coloro che furono sopravvissuti vennero segnati dagli avvenimenti, e dopo 30 anni tutti loro divennero persone differenti.

L'obbiettivo ora è sopravvivere, riuscendo a rispettare le richieste e i bisogni dei cittadini in modo da mantenere un buon rapporto con loro, allo stesso tempo però è necessario sapersi imporre per ottenere le risorse sufficienti per sopravvivere le bufere

Gameplay Frostpunk

Frostpunk 2 è un gioco stimolante pieno di sfide. dove la programmazione in anticipo è cruciale e il fallimento è una parte normale del gioco. Se si è player veterani che hanno già avuto esperienza su Frostpunk si consiglia di provare la difficoltà Officer, altrimenti conviene partire da Citizen e fare un passo per volta.

La difficoltà del gioco è applicabile a livello totale o è possibile andare a complicare solo alcuni punti del gioco, inoltre è stata anche introdotta la modalità survivor rendendo il gioco ancora più complesso

Nessun dato immagine fornito.

Essendo un gestionale il tuo ruolo è quello di "capo", dovrai impartire gli ordini andando a comandare la forza lavoro per creare strutture che permettano la sopravvivenza.

Il gioco richiede di saper coordinare la costruzione di svariati edifici in modo da poter raccogliere risorse primarie come carburante per la fornace, cibo, materiali per costruzioni, in modo da poter tenere la popolazione al sicuro.

Allo stesso tempo però ti verrà chiesto di prendere svariate decisioni che potrebbero incrinare i rapporti con la società, ma necessari per la sopravvivenza.

Per quanto riguarda i comandi Frostpunk 2 pecca di presunzione, si aspettano che tu abbia già giocato a Frostpunk 1 o ad altri gestionali. Non esiste un tutorial classico su come affrontare il gioco e non vengono neanche spiegati i comandi. Il prologo che dovrebbe avere questa funzione diventa più che altro una sorta di partita guidata per il resto della storia, ma non avendo spiegazione su meccaniche o comandi molte volte vengono eseguite azioni a caso. Viene messo un tutorial che funziona come legenda che si amplia con il tempo e progredendo nel gioco, ma risulta qualcosa che viene sempre visionato dal giocatore e mai automaticamente dal gioco.

Estetica e settaggi

La grafica del gioco lascia un po' a desiderare, giustamente essendo un gestionale i dettagli grafici degli ambienti sono molto minimalisti mentre le texture della hub sono ben realizzate anche se coprono una piccola parte dello schermo.

Vale tutto il contrario per quanto riguarda le varie cutscene del gioco, i cui dettagli visivi e uditivi le rendono estremamente realistiche e fanno immergere il giocatore all'interno della storia.

Nessun dato immagine fornito.

Il comparto grafico contiene molta libertà di personalizzazione e fornisce la possibilità di adattarsi in maniera facile ad ogni tipologia di dispositivo, permettendo anche a chi ha piattaforme più datate di giocare al titolo.

Il gioco non richiede grosse componenti potenti visti i pochi dettagli da caricare, anche se è un peccato che alcuni dettagli siano mal renderizzati e si presentino con un lag nello schermo.

Estremamente interessante è invece la serie di impostazioni dedicata allo streaming. Essendo sempre più di moda l'idea di andare a streammare vari giochi su piattaforme come Twitch, la 11 bit ha scelto di dedicare un'intera sezione di personalizzazioni per permettere una trasmissione migliore del loro gioco in live, da cui sperano di ottenere più visibilità portando il loro gioco al pubblico anche grazie all'ausilio dei player stessi

Nessun dato immagine fornito.

Frostpunk 2 uscirà su PC, Mac e Xbox Series X in data 20 settembre, un po' di dispiacere per gli utenti di Playstation che avevano giocato al primo titolo che non avranno la possibilità di provarlo, almeno per quanto riguarda l'uscita ufficiale.

Frostpunk 2 si è rivelato un gioco molto divertente da giocare per quanto io abbia fatto fatica ad abituarmi allo stile di gioco e ai comandi. Non sono mai stato un fan del genere gestionale per via della lentezza del gameplay, ma l'interattività e i vari possibili scenari generati dal gioco mi hanno fatto rimanere incollato allo schermo per ore. Per quanto il gioco sia elevato di difficoltà soprattutto se non si ha esperienza con il genere merita di essere giocato, nonostante abbia qualche problema.

Voto: 8 Frostpunk Frostpunk 2 dimostra sempre una creazione di un gameplay complesso e per niente intuitivo, ma molto interattivo nei confronti dei giocatori mettendoti davanti a scelte che determineranno la tua progressione nel gioco, ma oltre verso la gloria potrebbero portarti verso la siderazione. Per quanto il gioco sia ben strutturato e i suoi obbiettivi chiari la mancanza di un tutorial vero e proprio si fa sentire, soprattutto considerando che non ci vengono mostrati neanche i comandi di gioco, Un peccato anche per quanto riguarda la discrepanza grafica tra le scene video e il gioco effettivo, i dettagli e gli effetti durante il gameplay sono ben curati, ma non giustificano una grafica che rispetto al resto è classificabile mediocre. Tante sfide e tante possibili soluzioni

Atmosfera immersiva durante il gameplay

Molta interattività con l'utente Tutorial praticamente assente

Troppa differenza grafica tra scene video e gioco effettivo

Molto difficile se non si è affini al genere gestionale

Caricamento commenti...