A distanza di quasi un mese dall'annuncio di Elden Ring Nightreign durante la cerimonia dei The Game Awards 2024, Bandai Namco apre finalmente le iscrizioni per poter testare il nuovo co-op spin-off della serie, che si pone come obiettivo quello di ampliare il mondo di gioco di Elden Ring senza però presentarsi come sequel diretto.

Per presentare richiesta di accesso a questo periodo di prova sarà necessario inserire il vostro nome nell'apposita lista d'attesa, che potrete facilmente trovare sul sito ufficiale di Bandai Namco cliccando qui. Le iscrizioni sono state aperte nella giornata di ieri, 10 gennaio 2025 (9AM ET) e verranno ufficialmente chiuse il 20 gennaio (9AM ET).

L'Open World in Elden Ring.

Elden Ring Nightreign, via ai test: cosa aspettarsi?

I test verranno svolti durante cinque sessioni di gioco, su piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series X/S, nelle giornate comprese tra il 14 e 15 febbraio 2025. I giocatori selezionati avranno la possibilità di immergersi nel mondo di Elden Ring Nightreign in due fasce orarie, cioè dalle 6 del mattino ET fino alle 9, oppure dalle 22 all'una. L'obiettivo di questi test, stando a quanto dichiarato da Bandai Namco, è quello di mettere alla prova il gioco e perfezionarne lo sviluppo, permettendo ai pochi giocatori eletti di giocare "una porzione del gioco prima del lancio completo", così riportato dalla pagina di registrazione di Bandai Namco.

Nightreign riprende molte delle meccaniche già introdotte in Elden Ring, tra le quali armature, armi e abilità, ma inserendole in una nuova ambientazione dal nome Limveld, progettata per offrire una mappa che cambia a ogni partita. Ogni ciclo di gioco inizia nella familiare Tavola Rotonda, dove i giocatori possono scegliere tra otto personaggi, ciascuno dotato di abilità uniche e potenti "Ultimate". Nel corso del ciclo, la mappa di Limveld si riduce progressivamente ogni notte, introducendo nuovi boss sempre più impegnativi. Sconfiggere un boss consente di avanzare al giorno successivo, fino ad arrivare alla terza e ultima notte, in cui ci si confronterà con il temibile Nightlord.