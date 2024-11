Esports Awards 2024: Faker e MOrtal Tra i Grandi Trionfatori

Gli Esports Awards 2024 si sono conclusi nel corso della settimana appena trascorsa, a seguito di uno show senza precedenti che ha visto il suo palco nella città di Los Angeles. L'evento ha segnato l'ennesimo passo avanti del settore degli Esport in tutto il mondo, con uno show interamente dedicato ai talenti dell'ambito.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di giocatori, squadre e creatori di contenuti, per l'assegnazione di 16 speciali premi. Tra questi, spiccano il leggendario Lee “Faker” Sang-hyeok, insignito del titolo di Esports PC Player of the Year, e il noto streamer indiano Naman “MOrtal” Mathur, che ha ricevuto il riconoscimento come Esports Content Creator of the Year.

L' Esports Awards 2024 è stato condotto da Lottie “Praagy” Van-Praag e Trevor “Quickshot” Henry. Nel corso della serata sono stati anche vissuti momenti indimenticabili, come esposizioni di alcuni modelli Lexus (super sponsor dell’evento), quali ad esempio l’LC 500 e il GX 550 presso l’Esports Awards Village.

Cerimonia di premiazione degli Esports Awards 2024, sponsorizzata da Lexus.

Esports Awards 2024: i vincitori

Qui di seguito potrete trovare la lista di tutti i vincitori dell'Esports Awards 2024:

• Esports PC Player dell’anno: Lee “Faker” Sang-hyeok

• Esports Controller Player dell’anno: Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro

• Sim Racer dell’anno: Sebastian Job

• Esports Coach dell’anno: Kim “KIM” Jeong-soo

• Esports Team dell’anno: T1 – League of Legends roster

• Organizzazione Esports dell’anno: Team Falcons (Campioni del mondo Warzone)

• Giocata Esports dell’anno: Alexander “jawgemo” Mor

• Esports Colour Caster (analyst) dell’anno: Chad “SPUNJ” Burchill

• Esports Play by Play Caster dell’anno: Brandon Smith

• Esports Host dell’anno: Chris “Puckett” Puckett

• Esports Content Creator dell’anno: Naman “MOrtal” Mathur

• Esports Creative dell’anno: Liquid Liquid

• Esports Broadcast/Production Team dell’anno: ESL FACEIT Group

• Esports Live Event dell’anno: League of Legends World Championship 2023

• Esports Supporting Service dell’anno: Blitz.GG

• Panel’s Choice Award: Corey Dunn