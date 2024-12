Kings World Cup Nations a Torino e Kings League in Brasile

La cornice del Teatro Regio di Torino ha ospitato il sorteggio della Kings World Cup Nations e l’annuncio del lancio della Kings League in Brasile . Questo momento storico segna l’inizio di una nuova era per il calcio internazionale, con una competizione che unisce passione, innovazione e intrattenimento.

Tra i nomi celebri presenti alla competizione figurano leggende come Sergio Agüero, Mario Götze e James Rodriguez, accompagnate da personalità di spicco come Jake Paul e Fedez, che contribuiranno a trasformare il torneo in uno spettacolo imperdibile. I biglietti per la Kings World Cup Nations sono già disponibili per l'acquisto su TicketOne.