Lucca Comics and Games: presentata l’edizione 2023

Nella location dell’Hard Rock Cafè di Firenze, giovedì 29 giugno, si è svolta la presentazione ufficiale del Lucca Comics and Games 2023.

La parola chiave dell’evento, che si svolgerà a Lucca dall’1 al 5 novembre, sarà Together (“insieme”). Il messaggio lanciato per il festival sarà “Insieme nelle differenze”. Per rappresentarlo nella locandina sono stati scelti due fratelli gemelli di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l’illustratore Tomer Hanuka.

La loro immagine richiama perfettamente il tema, infatti, i personaggi raffigurati rappresentano le diverse tribù che animano la vasta comunità del festival.

Durante la presentazione ha preso parola anche il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, sottolineando quanto il mondo dei giochi e dei comics, ormai, sia diventato un importante business internazionale e crei un’importante vetrina per le citta che creano eventi inerenti. Ha anche annunciato che stanno lavorando alla creazione di un museo permanente a tema Lucca Comics lanciando la sfida alla California, luogo in cui si svolge il ComiCon.

Gli ospiti di Lucca Comics 2023

Il primo grande nome annunciato come ospite è quello del mangaka Naoki Urasawa, che sceglie, grazie alla collaborazione con Panini, il festival di Lucca per la sua prima apparizione in Italia.

Grande autore di fumetti, ricordiamo Monster e 20th century man, Urasawa porterà la sua visione lucida e geniale con la quale è capace di raccontare, attraverso opere visionarie, le complesse sfaccettature del presente. Il Sensei incontrerà i fan in una serie di eventi e sessioni di autografi.

Il secondo grande ospite di Lucca Comics & Games 2023, in collaborazione con Panini Comics e con SaldaPress, sarà invece Garth Ennis. L’autore di opere come Preacher e The Boys (entrambi adattati per la TV), oltre che Hitman, Crossed, Marjorie Finnegan – Ladra temporale e Ribbon Queen, porterà le sue tavole più iconiche che saranno esposte in una mostra a Palazzo Ducale a lui dedicata.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione e per la prima volta in Italia, incontrerà fan e giovani autori negli spazi del Lucca Comics.

È prevista anche la presenza di un altro grande disegnatore, scrittore e imprenditore come Jim Lee, che dopo aver lasciato la Marvel, ha fondato la Image Comics e infine si è unito alla DC per dedicarsi esclusivamente al disegno. Oltre il grande ritorno a Lucca di Don Rosa, autore di grande successo nel mondo di Paperi Disney.

Un altra grande mostra sarà dedicata a un maestro del fumetto e dell’illustrazione come Dino Battaglia a 100 anni dalla nascita.

Enzo D’Alò (l’autore de La Gabbianella e il Gatto) dara spazio all’animazione con il lungometraggio Mary e lo spirito di mezzanotte.

Per festeggiare i 30 anni dello sbarco dei giochi a Lucca Comics ci saranno l’ambassador Joe Manganiello e i talent internazionali Kelley Sleagle e Rob Daviau.

Verranno celebrati anche i trent’anni di Magic: the Gathering, con la presenza del presidente e fondatore di Wizard of the coast, Peter Adkison e la presentazione del lungometraggio Igniting the Spark The Story of Magic: the gathering.

Music & Comics Arena

Presentato anche il programma musicale con il contributo di Andrea Rock che, dopo aver partecipato al Festival come ospite, entra ufficialmente a far parte della squadra come consulente artistico.

Due gli eventi principali e la celebrazione di un gruppo storico. Il primo novembre si inizierà con lo spettacolo Spirits of Folk che vedrà presenti: Myrkur, Gens D’Ys, Andrea Rock & The Rebel Poets.

Il 2 novembre si prosegue con l’evento Battle of Empires con la presenza di Galactic Empire e Wind Rose. I mitici Oliver Onions – resi ancor più celebri nel mondo grazie al sodalizio artistico con la coppia per eccellenza del western all’italiana: Bud Spencer e Terence Hill – hanno scelto il Lucca Comics per celebrare i loro 60 anni di successi.

Biglietti

I biglietti Early Bird per Lucca Comics & Games 2023 saranno in vendita dalle ore 15 del 10 luglio alle ore 24 del 24 luglio su Ticketone.

Sarà inoltre possibile acquistare sia biglietti giornalieri che abbonamenti per date combinate, inclusi il super abbonamento esclusivo per i Level Up Fan, con un massimo di 20mila biglietti al giorno per questa prima fase. La prevendita online partirà il 5 settembre.

Non resta che aspettare il 28 settembre per la Final Press Release, con le ultime novità del grande e atteso evento di Lucca.