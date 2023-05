Everything Everywhere All at Once avrà un sequel? Risponde Michelle Yeoh

Michelle Yeoh, protagonista di Everything Everywhere All at Once, ha detto la sua riguardo un possibile sequel del film.

Everything Everywhere All at Once è stato il film rivelazione del 2022: tra pubblico e critica, la folle opera sul multiverso della premiata ditta The Daniels ha ricevuto un successo planetario incredibile, tanto da segnare per sempre la storia degli Oscar con ben sette statuette portate a casa.

Tra i vari premi, uno è stato vinto da Michelle Yeoh nei panni della protagonista Evelyn. Una vittoria che ha lasciato diverse discussioni aperte, tra chi pensa sia un premio meritato e chi invece pensa ci sia una scelta prettamente politica da parte dell’Academy.

Presente a Cannes, l’attrice ha detto la sua riguardo ad un possibile sequel di Everything Everywhere All at Once:

Non ci sarà un sequel. Faremmo semplicemente la stessa cosa. Ci sono mega-film che subiscono perdite terribili eppure continuano a fare la stessa cosa. Le case produttrici credono che questa sia la loro zona di comfort e continuano con questi film con budget sempre più grandi, pensando che più violenza e più computer grafica li rendano migliori, ma non è così. In realtà si tratta di narrazione. In Everything Everywhere All at Once, anche se abbiamo viaggiato nel multiverso, il tema principale era l’amore.

Con queste dichiarazioni sfumano completamente i sogni di un possibile sequel del film, destinato comunque a rimanere nella storia degli Oscar (e del cinema in generale).