Netflix: abbonamento per nucleo domestico anche in Italia

Il momento è arrivato anche per l’Italia: dopo test in vari Paesi dal 2022, come ad esempio in Canada, Netflix ha deciso di espandere la limitazione ad un solo nucleo domestico anche da noi. Dopo l’abbonamento meno costoso ma con pubblicità, la grande piattaforma di streaming è all’ennesima svolta, questa forse anche più determinante.

Per condividere il proprio account oltre il singolo nucleo domestico, in Italia si dovrà pagare 4,99 euro aggiuntivi al mese, mentre negli Stati Uniti 8 dollari.

Netflix in prima persona ha inviato una mail agli utenti che condividono l’account al di fuori del nucleo domestico scrivendo:

L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come “Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi” ma chi invece è ”un utente extra” dovrà pagare l’extra.

Le possibilità quindi dopo questo provvedimento sono due: o pagare l’abbonamento extra per chi abita in separata sede, oppure trasferire le preferenze, e quindi il profilo, della persona in questione al suo nuovo abbonamento.