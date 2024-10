Shining torna al cinema: ecco quando rivedere il capolavoro di Kubrick

Dopo il recente annuncio del ritorno in sala di Non aprite quella porta, gli amanti del cinema horror possono esultare per un'altra incredibile notizia: il ritorno sul grande schermo di Shining, diretto da Stanley Kubrick. Questo capolavoro dell'horror, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, tornerà nei cinema italiani in una versione restaurata in 4K per soli tre giorni, dal 7 al 9 ottobre, grazie alla distribuzione di Lucky Red.