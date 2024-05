Furiosa: A Mad Max Saga avrà un sequel? Cosa sappiamo

La Warner Bros punta almeno ai 300 milioni di dollari per rientrare nelle spese. Inoltre, rispetto a Mad Max: Fury Road si conta, almeno in Italia, un 25% in meno degli incassi nel primo weekend. Viste le prime cifre, è difficile pensare che Furiosa possa rimontare e raggiungere i successi sperati. Questo naturalmente mette a rischio il futuro della saga e, pur ipotizzando un nuovo sequel/ prequel ci sarebbe un netto taglio del budget da parte della Warner.

Al di là della posizione al botteghino, George Miller sarebbe pronto per realizzare un nuovo prequel. Nella mente del regista c’è The Wasteland con protagonista il Max di Tom Hardy. Recentemente Miller ha rivelato di star già lavorando alla sceneggiatura di questo prequel tutto incentrato sul personaggio che dà il nome alla saga. La storia dovrebbe coprire un arco temporale di un anno a fronte dei tre giorni di Fury Road e dei 15 anni di Furiosa. Questo è ciò che fino ad ora è trapelato. Non ci resta che aspettare e sperare in un più proficuo weekend di incassi.