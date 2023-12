Furiosa: ecco il trailer del prequel di Mad Max: Fury Road!

In occasione del CCXP, la Comic Con Convention che si è svolta questa sera a San Paolo in Brasile, è stato presentato il trailer ufficiale di Furiosa, il nuovo spin off prequel di Mad Max: Fury Road. Il film era già stato annunciato nel 2021, e il suo arrivo nelle sale è previsto per maggio 2024.

Furiosa, di cosa parla il prequel di Mad Max

Il nuovo film racconterà le origini del personaggio interpretato da Charlie Theron in Mad Max: Fury Road, l’imperatrice Furiosa. Donna che si trovava nel Luogo Verde quando fu rapita in giovanissima età per essere una delle concubine del tiranno. Una guerriera capace e donna estremamente forte, che, mentre i due tiranno cominciano la guerra per la supremazia, tenta di sopravvivere per tornare a casa e iniziare una nuova vita.

Questo personaggio era stato reso iconico dall’attrice premio oscar Charlize Theron, in questo film verrà interpretato dalla talentosa Anya Taylor-Joy. Al suo fianco troveremo Chris Hemsworth, nel ruolo da villain, e ancora Angus Sampson, Nathan Jones e Tom Burke.

La sceneggiatura è stata scritta dal regista George Miller al fianco di Nico Lathouris. Mad Max: Fury Road, film d’azione del 2015 diretto sempre da George Miller, è stato un successo planetario tra critica e pubblico e ora, 9 anni dopo, il prequel sembra pronto ad esaltare i fan. Di seguito il primo trailer ufficiale di Furiosa: Mad Max Saga.