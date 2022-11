The Watcher e Mostro rinnovate per nuove stagioni!

Due delle serie Netflix recenti di più grande successo sono state rinnovate per nuove stagioni: una seconda per The Watcher e altre due per Mostro

Il grande successo riscosso da Ryan Murphy ha convinto Netflix a rinnovare due serie di punta dell’ultimo periodo: The Watcher e Mostro. La prima sarà rinnovata per una seconda stagione, portando avanti l’inquietante storia vera da cui è nata la serie, mentre la seconda sarà rinnovata per altre due stagioni, spostando però il soggetto da Dahmer ad altri serial killer, trasformando la serie in una vera e propria antologia true crime di spietati killer.

Ad annunciare il rinnovo in via ufficiale di Mostro e di The Watcher sono stati alcuni membri rappresentanti di Netflix, i quali hanno tenuto a ricordare come l’impatto della serie dedicata al killer americano abbia infranto tantissimi record. Bela Bajaria, supervisore mondiale dei contenuti originali di Netflix, ha esposto i motivi principali che hanno spinto la piattaforma a rinnovare i due progetti di Ryan Murphy:

Il pubblico non riesce a staccare gli occhi da Mostro e The Watcher. Quello di Ryan Murphy e Ian Brennan in Mostro e con Eric Newman in The Watcher sono team creativi magistrali che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. La forza di queste due serie è dovuta alla distinta voce originale di Ryan capace di creare fenomeni culturali e siamo entusiasti di continuare a raccontare storie negli universi di Mostro e The Watcher.

I fan dell’autore e del true crime possono esultare, anche se, per il momento, non sono state rivelate date ufficiali di inizio delle riprese e di rilascio delle serie.