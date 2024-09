Gli Anelli del Potere 2×05, Recensione: Sauron è inarrestabile

Con un’attenzione particolare sul ruolo di Sauron , qui presentato nella sua forma subdola e ingannevole di Annatar, il Signore Oscuro non solo fa la sua apparizione, ma diventa il fulcro della trama . Manipola Celebrimbor, spingendolo oltre i suoi limiti e facendolo scivolare progressivamente verso l’oscurità. Con astuzia, Sauron riesce a mascherare la corruzione intrinseca negli anelli destinati ai nani , insinuando che la responsabilità risieda in Celebrimbor stesso, anziché nel potere malvagio che lui ha contribuito a forgiare.

Assistiamo così non solo alla creazione degli anelli corrotti per i nani, ma anche alla rivelazione della malvagità che pervade gli altri anelli plasmati da Sauron. Un momento particolarmente inquietante si verifica quando un’assistente fabbro elfica, affascinata e sedotta dalle arti oscure di Annatar, indossa uno di questi anelli – forse uno destinato agli uomini o un altro dei molti forgiati. Nel momento in cui lo mette, diventa invisibile, costretta a confrontarsi con il male intangibile che la circonda. In questa scena, Sauron la inganna ulteriormente, facendole credere che la visione sinistra che sta vivendo sia colpa del suo maestro, piuttosto che frutto della sua personale corruzione.