Prime Gaming: le uscite di dicembre 2023

Come già successo per il catalogo novembre 2023, anche per dicembre Amazon ha previsto di sfornare nuovi titoli gratuiti che ogni abbonato potrà aggiungere alla propria libreria videoludica. Che li conosciate o meno, Prime Gaming non vi lascerà comunque delusi. Potrete ripescare dal mazzo dei piacevoli ritorni al passato, o trovare comunque nuove occasioni di poter esplorare mondi per voi ancora sconosciuti. Una delle novità mensili che, in coppia col catalogo del cloud Amazon Luna, sta posizionato Amazon in cima al mercato videoludico. Ecco di seguito i titoli da aspettarsi per dicembre.

Contenuti da Epic Games Store

7 dicembre, Deathloop. Regalato dalla strategia ludica di Arkane Studios, è tra le punte di diamante delle nuove uscite Prime Gaming. Un visionario sparatutto single player che sfrutta il potere della cognizione e della memoria temporale per intrecciare uno schema di gioco originale e mai scontato.

21 dicembre, Kombinera. Un puzzle platform dalla forte componente strategica; apparentemente semplice, tuttavia coinvolgente e dinamico.

28 dicembre, Asteroids: Recharged. Una riproposta rinnovata del classico sparatutto spaziale. Accompagnate dalla colonna sonora della compositrice ludica Megan McDuffee, nuove challenge e modalità vi aspettano per mettervi alla prova.

Contenuti da Amazon Games App

14 dicembre, Akka Arrh. Uno sparatutto arcade firmato da Jeff Minter e Llamasoft, anch’esso tra le new entry più attese. Strategia e tattica a pieno ritmo, in una veste grafica quasi caleidoscopica.

14 dicembre, Aground. Estrai materiali e costruisci di tutto per sopravvivere su un’isola deserta. Creatività e precisione sono le armi migliori, in questo RPG che fa della Pixel Art una caratteristica portante.

14 dicembre, SeaOrama: World of Shipping. Un’impresa di trasporti che vuole crescere. Tra navi, porti e risorse tecnologiche, un gioco strategico e coinvolgente che richiede grande intuito per gli affari.

28 dicembre, A Tiny Sticker Tale. Dedicato a tutti gli appassionati di sticker. Una storia da costruire e vivere, un’immagine dopo l’altra, mai banale e sempre divertente.