Nel Dimenticatoio – 16 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Hearthstone, il gioco di carte targato Blizzard è, dalla sua uscita nel 2014, protagonista assoluto del panorama dei card-game digitali e non. Questo successo è dovuto alla semplicità , al divertimento e al continuo impegno da parte degli sviluppatori di dare ai giocatori contenuti nuovi, come carte e nuove espansioni. Tre espansioni l’anno sono ormai la prassi, ognuna delle quali porta con sé più di 130 carte nuove che modificano il meta del gioco.

Ma di certo non ci si può aspettare che ogni carta stampata riesca a trovare spazio, del resto non tutte le ciambelle escono col buco. Alcune di queste sono meno utili di altre, troppo lente o semplicemente troppo brutte per trovare spazio e,, senza una presenza nelle partite, è difficile anche ricordarsi dell’esistenza.

Queste 15 carte appartengono proprio a quella categoria.

Ecco qui quindi 16 carte di Hearthstone che nessuno ricorda.

15. Vilcannone

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Partiamo subito con una carta proveniente dalla primissima espansione, Goblin Vs Gnomi. Il Vilcannone è una carta decente se consideriamo le statistiche in proporzione al costo e il suo effetto impatta la board immediatamente, infliggendo due danni ad un servitore non Robot. Dov’è il problema allora? Stregone e Robot sono due rette incidenti, scontratesi una sola volta per qualche strano mazzo OTK presente in Wild, oltre questo il nulla. Giocato così com’è, il Vilcannone può danneggiare alleati preziosi nel campo e non è neanche un buon servitore se ottenuto da qualche altra carta.

14. Minimago

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

4 MANA 4/1? Ma cosa avevano in mente? Il Minimago possiede delle statistiche inguardabili per il costo di 4 Mana e in più la Furtività e il misero bonus ai Danni Magici non ne aumentano per niente il valore. A causa di un solo punto vita, neanche l’Arena che spesso accoglie il peggio del peggio può trovare spazio a questo inutile maghetto.

13. Distruttore del Vuoto

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Gran Torneo è per molti la peggior espansione che Hearthstone abbia mai visto e, a giudicare da carte come Distruttore del Vuoto, è difficile smentire l’affermazione. Le statistiche non sono molto alte per 6 mana e, se usato il Potere Eroe (altri due mana), distrugge un servitore da entrambe le metà del campo…incluso se stesso. Se sul testo della carta ci fosse stato scritto ”Ispirazione: distrugge un altro servitore casuale di ogni giocatore”, escludendo quindi l’autodistruzione, per il costo di 8 mana avrebbe potuto rimuovere grosse minacce singole e calare un 5/4 in campo. Tutto ciò che fa ora è entrare, distruggere un servitore nemico, autodistruggersi: entro. Spacco. Esco. Ciao.

12. Cho’gall

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

In tanti anni d’esperienza su Hearthstone, non ho neanche mai visto questa carta. Il servitore Leggendario dello Stregone (che è già a quota 3 carte) permette di lanciare una magia pagandola con la salute invece col mana. Utilissimo nelle situazioni come… non me ne vengono in mente e dubito altamente che ci siano, Cho’gall non è niente di più che un Golem da Guerra da 1600 polveri.

12. Dama Goya

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Da dove iniziamo? Il costo è orribile sia in proporzione alle statistiche che all’effetto (e che effetto poi). Dama Goya scambia un nostro servitore con uno del mazzo, a caso. A cosa può servire scambiare un minion presente in board con uno sconosciuto dal mazzo e del tutto ignoto? Può essere una buona domanda da fare agli sviluppatori della Blizzard. Per diamine, neanche in un Big Priest sarebbe stata utile questa Dama.

11. Moorabi

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Il Freeze Shaman è un deck che non ha mai visto la luce e neanche Moorabi. Mettendo insieme tutte le carte che lo Sciamano ha mai avuto in 6 anni di Hearthstone, 4 o 5 di queste permettono di congelare un servitore e solo una di queste può essere definita decente. La sfortuna di Moorabi è essere capitato in una classe che non ruota attorno al congelamento dei servitori. Se stessimo parlando di una carta del Mago, sarebbe un altro Moorabi, un Moorabi migliore.

10. Punitore Asciamorte

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Vi sfido. Trovate uno spot, uno solo, dove il Punitore Asciamorte può anche essere considerato utile. Ve lo dico io da subito: nessuno. A che serve potenziare un servitore specifico nella mano quando ci sono decine di carte che offrono buff migliori? Le statistiche indecenti (parola perfetta per descrivere il servitore) lo rendono un pick da evitare anche in arena.

9. Erbaguzza

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Edwin Van Cleef del discount. Il Ladro ha in meta da quando esiste il gioco, tra tutte le leggendarie del set base, quella più versatile, quindi perché preferirne una versione più debole? Non c’è ragione semplicemente e non fatevi ingannare dalla possibilità di giocarla due volte. Nessuno preferisce Erbaguzza a Van Cleef, neanche la stessa Erbaguzza.

8. Fabbricante di Tossine

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Massì, spendiamo 5 mana o più per dare Veleno ad un servitore che verrà ucciso da qualche potere eroe o da qualsiasi altra carta esistente. 4 mana per un 2/4 sono già ragioni sufficienti per non giocare questa carta, inoltre l’effetto non aggiunge alcun valore e il Worgen Fabbricante ha visto la taverna di Hearthstone solo dal suo PC. Se ne ha uno.

7. Araldo Celestia

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Ricordarsi di questa carta è impossibile, poiché, anche con tutto l’impegno, non sarà più in campo al turno successivo. Le statistiche sono davvero buone per il costo in Mana, ma per neutralizzare questo piccolo lato positivo basta giocare qualsiasi servitore affinché Araldo Celestia ne diventi una copia. Non solo la leggendaria non ha mai visto gioco (e mai lo vedrà ), ma è anche una delle peggiori carte arancioni della storia di Hearthstone.

6. Freccia Tossica

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Perché? Semplicemente…Perché?

5. Annunciacumpà Gurubashi

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Per ricordami di questa carta ho dovuto scavare sul sito ufficiale di Hearthstone e non avevo neanche idea che annunciacumpà fosse una carica. Di per sé la carta non è troppo scarsa, ma non ha davvero utilità e infatti nessuno se ne ricorda. Una dimostrazione che La Sfida di Rastakhan è una pessima espansione.

4. Magnatauro Alfa

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Grazie ancora Hearthstone.it per rimembrarmi dell’esistenza di questo ciarpame. ”Infligge danni anche ai servitori adiacenti a quello attaccato”, un effetto che oltre a Battlegrounds non ha mai trovato utilità in Hearthstone, poiché troppo lento e spesso affidato a servitori come questo Magnatauro Alfa con statistiche orribili che sicuramente morirà nel prossimo turno. E sono 2 per Gran Torneo.

3. Prestigiatore Drakkari

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Carte come Prestigiatore Drakkari appaiono nel draft dell’Arena senza neanche un punteggio dall’app companion, poichè nessuno ha mai ricevuto una scelta così scadente da prendere carte del genere. Questa carta fornisce ad entrambi i giocatori una carta del mazzo dell’avversario, tutto qui. Adesso hai in mano qualche magia da 1 mana e pure il tuo avversario, ora premi su ”fine turno”. Una bella sfida fra Gran Torneo e Rastakhan per aggiudicarsi il titolo di ”Peggior Espansione mai vista”!

2. Razziatore dei Mari

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

L’intenso scontro fra le due espansioni termina con la vittoria di Gran Torneo che guadagna meritatamente il titolo di ”Peggior Espansione mai vista”. Lo stupendo Razziatore dei Mari è un 6 mana 6/7, delle statistiche totalmente mai viste nella storia di Hearthsone (”Ogre Rocciadura vuole conoscere la tua posizone”) così forti che, una volta pescata, infligge addirittura un danno ai nostri servitori, poiché il potere del razziatore è qualcosa di davvero incontenibile!

1. Worgen Impomatato

Nel Dimenticatoio – 15 carte di Hearthstone che nessuno ricorda

Immaginate: siete nella mente di uno degli sviluppatori e state lavorando al set ”Bassifondi di Meccania”. Ad un tratto vi rendete conto che avete creato 131 carte delle 132 che avete promesso e l’espansione esce domani. Andate nel panico, non sapete cosa fare finché non vi si accende una lampadina, un’idea grandiosa. 6 mana. 4 attacco. 3 salute. Niente testo. Una carta proveniente da un’espansione senza alcun effetto o buone statistiche. Una carta degna del Murloc Incursore o del Vegetale d’Oro che appare ogni tanto nello scenario. Se non altro il Worgen Impomatato, dopo anni senza aver mai visto inserimento neanche per errore in un singolo deck, può tornare a casa e dire alla sua famiglia di essere stato inserito da qualche parte.

Cosa ne pensi? Vota ora!