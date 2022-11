Hercules: il live action sarà ispirato a tiktok

Indice dei contenuti Hercules sarà un live-action "sperimentale"

In una recente intervista per Variety, i fratelli Russo, ormai popolari registi e produttori, si sono fermati a parlare del prossimo film live-action di Herclues, di cui loro sono, per l’appunto, i produttori. Le parole risuoneranno forte nei meandri del web e siamo sicuri che si apriranno nuovi dibattiti nei confronti delle scelte attuate da Disney.

I tanto contestati live-action Disney continuano la loro cavalcata in cerca di gloria, tra vecchie tradizioni e nuove ispirazioni. I prodotti in questione hanno sempre diviso critica e spettatori, ricevendo opinioni contrastanti anche in merito ad alcune scelte stilistiche guidate dall’eccessivo politically correct. Per fare un esempio recente, come si può non nominare la questione legata al colore della pelle della futura Ariel nel live-action de La Sirenetta.

Hercules sarà un live-action “sperimentale”

Oggi però l’argomento è ben diverso e sono stati i fratelli Russo, in una intervista per Variety, ad alzare un polverone rispetto al nuovo live-action Disney in programma, Hercules. In questo momento, Guy Ritchie, regista di Hercules, sta revisionando la sceneggiatura, ma il famoso duo ha deciso di anticipare qualche informazione in merito al film:

Ci siamo chiesti come rendere al meglio la componente musical. Il pubblico di oggi si è abituato a TikTok, no? Perciò ci siamo chiesti che aspettative avessero su come sarebbe un musical. Siamo quindi stati ispirati a spingerci un po’ oltre i limiti di ciò che potrebbe essere un musical moderno.

La curiosità sicuramente aumenta visto la voglia di rendere Hercules qualcosa di più moderno, ma allo stesso tempo terrorizza i fan dell’amato film animato, che sicuramente non prenderanno benissimo la cosa.