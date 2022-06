Wolverine: i fratelli Russo vorrebbero Chris Evans nel ruolo

Il Marvel Cinematic Universe ha introdotto da non molto il multiverso e con esso ogni scenario immaginabile può diventare possibile. I fan viaggiano con le teorie e i desideri, ma a quanto pare non solo loro visto che i fratelli Russo, registi ormai ben addentrati nel mondo Marvel, hanno espresso il desiderio di vedere Chris Evans nei panni di Wolverine in un prossimo futuro.

Chris Evans si è detto da poco disponibile nel tornare al suo vecchio ruolo di Torcia Umana, membro dei Fantastici 4, ma i Fratelli Russo preferirebbero vederlo nei panni di Wolverine perché, secondo loro, può rendere giustizia all’amato interprete di Steve Rogers. Difatti, a chi ha chiesto loro di un ritorno di Chris Evans nell’MCU, i due registi hanno risposto così:

Evans ha una grande fisicità, è bravissimo nel controllare il suo corpo. È un attore incredibile. E non lo intendo in senso negativo, ma non è per niente come Captain America. Steve è molto tranquillo, Chris è energico, divertente e carismatico, porta sul set un sacco di energia. Mi piacerebbe tantissimo vederlo in un ruolo come Wolverine.

Joe Russo