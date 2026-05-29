In the Hand of Dante, ecco il trailer del film con Oscar Isaac in arrivo su Netflix

È stato diffuso finalmente il trailer di In the Hand of Dante, l'ultimo lungometraggio di Julian Schnabel, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno.
Il film è un adattamento del romanzo di Nick Tosches del 2002, dove Oscar Isaac interpreta un doppio ruolo: lo scrittore newyorkese Tosches nel XXI secolo e Dante Alighieri nel XIV secolo.
In the Hand of Dante: trailer, cast e data di uscita
La trama del libro fonde due storie diverse, una ambientata nel quattordicesimo secolo con protagonista Dante Alighieri, e l'altra ambientata nell'autunno del 2001 con protagonista lo stesso Nick Tosches in una versione romanzata.
Dante sta finendo di scrivere la Divina Commedia, il suo capolavoro. Intanto Tosches, come critico di Dante, è chiamato da commercianti del mercato nero a confermare l'autenticità del manoscritto della Divina Commedia.
Il film vanta un cast internazionale di prim'ordine, tra cui il già menzionato Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Benjamin Clementine, Paolo Bonacelli, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa.
In the Hand of Dante uscirà il 24 giugno su Netflix.