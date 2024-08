Morsels: L’Annuncio Sorprendente all’Indie World di Nintendo

Durante l'evento Indie World di Nintendo di ieri, uno degli annunci che ha catturato maggiormente l'attenzione è stato quello di Morsels , un gioco che si preannuncia tanto affascinante quanto bizzarro . Presentato con un trailer che ha immediatamente stuzzicato la curiosità degli spettatori , Morsels è stato svelato come una delle novità indie più attese per il 2025.

Il titolo sviluppato da un piccolo studio canadese promette di portare i giocatori in un mondo surreale , ricco di colori vivaci e stravaganze visive. Il gioco sembra combinare elementi di vari generi , offrendo un' esperienza unica che sfida le convenzioni tipiche dei videogiochi. Secondo quanto mostrato nel trailer e riportato dai primi dettagli, i giocatori si troveranno ad esplorare un universo pieno di personaggi strampalati e situazioni inaspettate , in cui la creatività e la fantasia regnano sovrane.

Ciò che più caratterizza il titolo è il suo design, in cui mischia una pixel art volutamente grezza ad uno stile sopra le righe e fuori da ogni schema. Il gameplay sembrerebbe simile a quanto già visto in titoli come The Binding of Isaac, quindi un randomly generated action RPG con fortissime componenti rogue-like.