Jordan peele: il nuovo film ha una data d’uscita

Jordan Peele, quando uscirà il suo nuovo film?

Per tutti coloro se lo stessero chiedendo dovremo aspettare ancora parecchi mesi prima di vedere un nuovo film ad opera di Jordan Peele, il creatore di Get Out e Nope. E di per se questa notizia potrebbe già fare la felicità di alcuni fan che hanno rivisto nel regista il nuovo messia dell’horror contemporaneo.

Dopo il suo entusiasmante e clamoroso debutto alla regia con Scappa – Get Out, uscito nel 2017, e il successivo US del 2019, Jordan Peele è tornato impetuoso con Nope, un’acclamata storia di alieni e famiglie divise. Nelle scorse ore è finalmente stato annunciato quando ci sarà la possibilità di vedere sul grande schermo una sua nuova pellicola.

È la stessa Universal Pictures attraverso il calendario di uscite per i prossimi anni a rivelarlo, lo studio che è lo stesso che distribuisce i suoi titoli infatti ha confermato che il nuovo film di Jordan Peele uscirà negli Stati Uniti il 25 dicembre 2024. Di logica esattamente una settimana dopo lo sbarco ai botteghini di colossi come Avatar 3 e Sonic 3, saranno questi quindi i film con i quali dovrà “scontrarsi”.

Come di consueto quando si tratta di lavori di Peele nulla viene svelato sulla trama o sul contesto nel quale sarà ambientato il nuovo film, per ora infatti non è stato rivelato neanche il titolo tant’è che nella “scaletta” il titolo viene indicato con un «Untitled Fourth Film Directed by Jordan Peele». Tuttavia Universal ha anche fatto sapere che a settembre 2024 uscirà anche un altro film prodotto da Monkeypaw, la società di produzione dello stesso Peele, ma anch’esso è ancora avvolto nel mistero.

Non ci resta che attendere fiduciosi il passar dei mesi e sperare di saperne di più di questi nuovi progetti che vedono alla regia Jordan Peele, che dopo una carriera iniziata con sceneggiature comiche e ruoli in serie come Reno 911!, Key & Peele e Fargo è arrivato prepotentemente a mostrarci dei film di tutto rispetto.