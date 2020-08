La Color Collection di Logitech Gaming si arricchisce con queste nuove cuffie. Le G733 sono il nuovo headset wireless RGB mostrato per la prima volta il 24 Agosto 2020. Si presentano con un design minimal e con una particolare attenzione alle forme del prodotto.

Con soli 278g di peso, vanno di diritto a collocarsi nelle lista delle cuffie da gaming più leggere sul mercato.

Il Prodotto

Queste G733 sembrano avere tutto ciò di cui un gamer ha bisogno, inclusa la tecnologia Wireless Lightspeed (tecnologia di proprietà di Logitech). L’azienda promette una durata della batteria, non indifferente, di 29 ore (con illuminazione spenta e volume al 50%).

Inoltre le cuffie sono dotate di illuminazione RGB con circa 16 milioni di colori possibili e due zone completamente personalizzabili in base alle vostre esigenze. Grazie al software gratuito G HUB, è possibile personalizzare le impostazioni di illuminazione e dell’audio, per poterle adattare perfettamente al proprio personale stile di gioco.

Le G733 sono composte da una banda elastica, al di sotto del classico archetto, la quale è perfettamente adattabile anche alle teste più piccole e permette di non comprimere troppo le cuffie sulle tempie. Questa feature torna particolarmente comoda soprattutto a chi è abituato a giocare con gli occhiali. Inoltre le fasce sono personalizzabili e acquistabili in più colorazioni sullo store Logitech.

I padiglioni sono rivestiti in memory foam a doppio strato, concepito per adattarsi perfettamente a qualsiasi forma del viso. Riduce i punti di pressione e aumenta il confort durante le lunghe sessioni di gioco.

L’Audio

I Driver da 40mm PRO-G di queste cuffie sono progettati appositamente per garantire una restituzione dell’audio fedele e preciso. Con un audio nitido e bassi professionali, queste Logitech G733 si ripromettono di essere valide sia per i videogiochi sia per la musica e i multimedia in generale.

Il Surround 7.1 DTS Headphone:X 2.0 permette di gustarsi tutti i dettagli sonori che un gioco sa offrire, da qualsiasi direzione essi provengano.

Caratteristiche Tecniche

Peso: 278g

Driver: PRO-G 40mm

Risposta in Frequenza: da 20 Hz a 20.000 Hz

Raggio d’Azione Wireless: fino a 20 metri

Cavo di ricarica: da USB type C a USB type A

Microfono: Cardioide (unidirezionale)

Le cuffie Logitech G733 sono disponibili in preordine già da ora sullo store dell’azienda a un prezzo di 154€. Le potete trovare in 4 colorazioni differenti: Lilla, Blu, Bianche e Nere.

Nella confezione, oltre alle cuffie, troverete la fascia reversibile per la testa, il microfono (che è staccabile), il ricevitore Wireless e il cavo di ricarica.

A voi come sembrano queste cuffie? Su questa fascia di prezzo preferireste le G733 di Logitech o le Blackshark V2 di Razer, annunciate da poco?

Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate!