Ubisoft, XDefiant chiude definitivamente assieme a due studi

Marie-Sophie de Waubert, Chief Studios and Portfolio Officer, ha condiviso la notizia della chiusura di XDefiant in un'e-mail indirizzata ai dipendenti Ubisoft e successivamente diffusa online. Nel messaggio ha spiegato che lo sparatutto non è riuscito ad attirare e mantenere un numero sufficiente di giocatori nel tempo per competere efficacemente nel competitivo mercato degli FPS free-to-play.

"Oggi, volevo condividere con voi che abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di XDefiant.

Nonostante un inizio incoraggiante, il lavoro appassionato del team e una base di fan impegnata, non siamo stati in grado di attrarre e trattenere abbastanza giocatori nel lungo periodo per competere al livello a cui puntiamo nel mercato molto esigente degli FPS free-to-play. Di conseguenza, il gioco è troppo lontano dal raggiungere i risultati necessari per consentire ulteriori investimenti significativi, e annunciamo che lo abbandoneremo. Concretamente, questo significa che da oggi non saranno più disponibili nuovi download, registrazioni di giocatori e acquisti. La Stagione 3 sarà comunque lanciata e i server rimarranno attivi fino al 3 giugno 2025, in segno di apprezzamento sia per i nostri team di sviluppatori che ci hanno lavorato sia per i giocatori attivi di XDefiant. Purtroppo, l'interruzione di XDefiant comporta conseguenze difficili per i team che lavorano a questo gioco. Anche se quasi la metà del team di XDefiant in tutto il mondo passerà ad altri ruoli all'interno di Ubisoft, questa decisione porta anche alla chiusura dei nostri studi di produzione di San Francisco e Osaka e alla riduzione del nostro sito di produzione di Sydney, con 143 persone in partenza a San Francisco e 134 persone che probabilmente partiranno a Osaka e Sydney. Ai membri del team che lasciano Ubisoft, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per il vostro lavoro e il vostro contributo. Sappiate che ci impegniamo a sostenervi durante questa transizione. Lo sviluppo di esperienze Games-as-a-Service rimane un pilastro della nostra strategia e abbiamo ottenuto successi significativi, come Rainbow Six, The Crew e For Honor, tra gli altri. Si tratta di un mercato altamente competitivo e applicheremo le lezioni apprese con XDefiant ai nostri futuri titoli live.

A livello globale, siamo determinati a compiere i passi necessari per riportare l'azienda su un percorso di crescita, innovazione e creatività e assicurarci di potervi preparare al successo. Ciò significa continuare a evolvere radicalmente la nostra mentalità in materia di produzione e pratiche commerciali, di cui parleremo presto, e procedere a ristrutturazioni mirate quando necessario. So che la situazione porta con sé domande e aspettative, e condivideremo aggiornamenti regolari e trasparenti.

I miei più sinceri ringraziamenti per la vostra continua dedizione mentre affrontiamo insieme questi tempi difficili".

Giocatori in azione durante una partita in XDefiant, multiplayer futuristico.

Mark Rubin, produttore esecutivo di XDefiant, ha espresso la sua gratitudine ai fan in un messaggio in cui ha dichiarato di sentirsi "profondamente dispiaciuto". Ha inoltre fornito informazioni sui rimborsi, specificando che tutti gli acquisti effettuati negli ultimi 30 giorni saranno restituiti integralmente. Chi ha acquistato l'Ultimate Founder's Pack riceverà un rimborso completo. Rubin ha aggiunto che i rimborsi verranno elaborati automaticamente entro un massimo di 8 settimane.

"Purtroppo oggi sono qui per annunciare che XDefiant chiuderà i battenti. A partire da oggi (3 dicembre 2024), i nuovi download e le registrazioni dei giocatori non saranno più disponibili. Rilasceremo comunque i contenuti della Stagione 3 nel prossimo futuro (data esatta da definire) e i server rimarranno attivi fino al 3 giugno 2025.

Chi ha acquistato l'Ultimate Founder's Pack riceverà un rimborso completo. Anche i giocatori che hanno effettuato acquisti negli ultimi 30 giorni saranno completamente rimborsati. Questi rimborsi dovrebbero avvenire automaticamente entro 8 settimane da oggi e potete trovare maggiori dettagli sul nostro sito ufficiale, https://XDefiant.com. Alcuni anni fa, Ubisoft e il team SF Dev si sono imbarcati in un'audace avventura per sviluppare un nuovo sparatutto arcade chiamato XDefiant. È stata fin dall'inizio una sfida incredibile. Non solo stavamo cercando di dare una scossa al genere eliminando lo Skill-Based Matchmaking (SBMM) e riportando un'esperienza di sparatutto arcade più "vecchia scuola", ma ci stavamo anche tuffando nel regno ad alto rischio e alta remunerazione del free-to-play. E per questo voglio applaudire non solo il team di sviluppatori, ma anche la dirigenza di Ubisoft per aver corso questo rischio!

Il free-to-play, in particolare, è un viaggio lungo. Molti giochi free-to-play impiegano molto tempo per affermarsi e diventare redditizi. È un lungo viaggio che Ubisoft e i team che hanno lavorato al gioco erano disposti a fare fino a poco tempo fa. Ma sfortunatamente il viaggio è diventato troppo impegnativo per essere proseguito in modo sensato. Ovviamente mi si spezza il cuore a dover scrivere questo post. Sì, questo gioco è stato per me una passione personale per anni e sì, so che non tutte le sfide portano alla vittoria, ma voglio anche riconoscere tutti gli sviluppatori che sono stati colpiti da questa chiusura. Ognuno di loro è una persona reale con una vita diversa dalla nostra e hanno messo tanta della loro passione nella creazione di questo gioco. E spero che possano essere orgogliosi di ciò che hanno realizzato. So che sarò sempre orgoglioso e grato di aver lavorato con una squadra così grande! Un team che ha davvero superato la sua classe di peso. E i risultati ottenuti sono davvero notevoli. La risposta dei giocatori al lancio di XDefiant è stata sorprendente: abbiamo battuto il record interno di gioco più veloce a superare i 5 milioni di utenti e alla fine abbiamo avuto oltre 15 milioni di giocatori! È un risultato di cui essere estremamente orgogliosi, soprattutto se si considera quanto sia difficile questo genere. Quindi, grazie a tutti gli sviluppatori che hanno messo la loro passione nella realizzazione di questo gioco! Se c'è una cosa che spero possiamo tutti trarre da questa esperienza, è l'importanza di una comunicazione aperta e onesta tra sviluppatori e giocatori. Questa mentalità "player-first" e le conversazioni rispettose e non tossiche tra sviluppatori e giocatori sono state una delle differenze principali che hanno reso XDefiant così speciale. Fin dal mio primo post su XDefiant, questa era la visione che volevo sostenere e spero che lasci un segno positivo sul modo in cui l'industria dei giochi tratta i suoi giocatori e le sue comunità.

Ai nostri giocatori, GRAZIE! Dal profondo del mio cuore, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per l'incredibile comunità che è cresciuta intorno a XDefiant. La vostra passione, creatività e dedizione ci hanno ispirato in ogni momento.

Con il massimo amore e rispetto".