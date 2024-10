Marvel Snap da una costola di Carnage: Scorn!

Finalmente dopo un po' di tempo esce una carta molto forte per uno dei miei archetipi preferiti ovvero il discard. Allora iniziamo dicendo che come carta possiede una combo praticamente infinita e quindi un potenziale infinito per una carta di costo 1 che a fine partita può servire anche da carburante per Dracula così magari da giocare Apocalisse senza preoccuparsi di tenerlo in mano (In più dato che viene scartata da Dracula darà un'ulteriore +2 a una carta in campo). Insomma le vie di Marvel Snap sono infinite, proprio come la combo di questa carta!!!