Once Human: il costo del successo

Per quanto il lancio di Once Human sia stato un grande successo riguardo al numero di giocatori, rimangono diversi problemi che gli utenti stanno riscontrando. Il titolo ha raggiunto un picco massimo di 231.668 giocatori su Steam e, al 23 luglio, conta 192.134 giocatori attivi contemporaneamente. Nonostante il numero di giocatori rimanga costante, dietro le quinte non è tutto oro ciò che luccica.

Potete trovare la nostra recensione del titolo qui.

Troppi giocatori

Once Human ha riscosso un successo inaspettato, tanto che gli sviluppatori di Starry Studio si sono scusati per i problemi tecnici causati dall'afflusso di giocatori. Il picco massimo di giocatori ha superato le aspettative del team.

Per gestire la situazione, sono state introdotte delle code e limitazioni sul numero di giocatori per server. Gli sviluppatori hanno spiegato che il gioco, essendo un MMO survival open world, ha risorse limitate sulla mappa, e troppi giocatori su un server rendono difficile trovare un buon posto per costruire il proprio territorio.

Starry Studio ha fissato un limite che varia da 6.000 agli 8.000 giocatori per server per garantire una migliore esperienza di gioco. Tuttavia, le code stanno causando frustrazione tra gli utenti. Il team ha promesso di aumentare i limiti dei server e di introdurre un sistema per invitare amici su server pieni entro agosto.

Le prime migliorie sono arrivate con una patch del 18 luglio, con la Extended Server Maintenance, che ha per la maggior parte risolto questo problema.

Problemi tecnici

Il team di Once Human si è scusato per i problemi tecnici riscontrati dai giocatori a causa dell'afflusso massiccio di utenti. Come prima riportato, gli sviluppatori hanno spiegato che il gioco ha superato le loro aspettative in termini di popolarità, causando difficoltà nella gestione dei server.

Per migliorare l'esperienza di gioco, Starry Studio ha deciso di permettere ai giocatori di creare più personaggi per account. Questo cambiamento mira a ridurre la congestione sui server e a offrire maggiore flessibilità ai giocatori. Inoltre, il team ha promesso di lavorare su ulteriori miglioramenti e di introdurre nuove funzionalità per garantire una migliore esperienza di gioco a tutti.

Privacy e spyware

Ad aggravare la situazione è la preoccupazione tra gli utenti della possibile presenza di spyware nei file di gioco. Al lancio, il gioco ha ricevuto recensione miste su Steam, con molte critiche rivolte alle condizioni d'uso del software e alla politica sulla privacy di NetEase (il publisher del titolo). Nel documento viene riportato che Once Human raccoglie vari tipi di dati personali, inclusi nomi, informazioni sul gioco, preferenze, dati di marketing e dettagli sui dispositivi utilizzati. Le clausole più preoccupanti riguardano la raccolta di dati sensibili come identificativi governativi, elenchi di amici sui social media, dettagli geolocalizzati e indirizzi postali.

In risposta alle preoccupazioni, Starry Studio e NetEase hanno rassicurato gli utenti che i dati verranno utilizzati solo con una base legale legittima e che non è obbligatorio utilizzare il launcher di NetEase per giocare. Hanno anche promesso di rispettare le normative locali sulla privacy e di seguire principi di minimizzazione d trasparenza dei dati.

Queste preoccupazioni sono alimentate anche dal fatto che il publisher del gioco sia cinese, riflettendo lo stereotipo diffuso sui prodotti provenienti da questa regione.

Conclusione