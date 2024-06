Tarisland: scopriamo insieme il nuovissimo MMORGP!

Tarisland è il nuovissimo MMORPG multipiattaforma sviluppato da Level Infinite e pubblicato dal colosso cinese Tencent, uscito il 21 giugno tramite lancio mondiale. Il titolo era molto atteso dalla community in quanto prevede elementi molto simili a quelli di World of Warcraft, ma con un design accattivante in stile anime e soprattutto free-to-play. È possibile giocare a Tarisland da PC e mobile. Scopriamolo insieme!

Gameplay

Il gameplay di Tarisland mi ha lasciato piacevolmente sorpreso, soprattutto perché parte forte sin da subito. Dopo un veloce tutorial in cui abbiamo la possibilità di provare le diverse classi per sapere quale si adatta meglio al nostro stile di gioco, qui comincia la nostra avventura in Tarisland. Già dopo un paio d'ore di gioco avremo la possibilità di fare i primi dungeon di gruppo: la composizione del team è molto simile a quella di World of Warcraft, avendo un tank, un healer e tre dps. Anche il ritmo del gameplay ricorda molto quello del colosso di casa Blizzard, relativamente statico e a target singolo.

Classi

Un punto estremamente importante per ogni MMORPG che si rispetti è racchiuso nelle classi. Questo perché è imperativo che esse siano ben bilanciate e soprattutto divertenti da giocare. In questo, penso che Level Infinite sia riuscita a crearsi uno spiraglio in un genere videoludico già saturo e altamente competitivo.

Il gioco offre 9 classi diverse:

Warrior: il classico guerriero presente in molti altri titoli del genere. Il giocatore può scegliere tra la specializzazione dps Rage e quella tank War Shield. Scegliendo dps si potranno usare due spade ad una mano, mentre il tank usufruisce di una spada ad una mano e uno scudo.

Barbarian Fighter: un guerriero che sfrutta la forza del fulmine e del ghiaccio. Entrambe le specializzazioni utilizzano due asce ad una mano, ma quella Thunder è per dps e quella Frozen per tank.

Mage: una classe puramente dps, che utilizza gli elementi per infliggere danno. La specializzazione Frost infligge danno glaciale, mentre quella Flame danno da fuoco.

Paladin: anche qui troviamo una classe già presenti in molti altri giochi. La specializzazione dps Justice utilizza un martello a due mani, mentre quella tank Guard sfrutta un martello ad una mano e uno scudo.

Priest: anche questa classe è comune a diversi altri titoli del genere. Rappresenta un ottimo healer tramite la sua specializzazione Pray, ma anche quella dps Faith offre interessantissimi spunti.

Shadow Swordsman: paragonabile al rogue di altri titoli MMORPG, si nasconde nell'ombra e attacca il nemico di soppiatto. E' una classe puramente dps e può scegliere tra le specializzazioni Cunning e Duel. La prima si concentra nell'utilizzo del veleno per infliggere danno, mentre la seconda offre un combattimento più tecnico che sfrutta il posizionamento del giocatore.

Ranger: è una classe dps puramente a distanza. Utilizza un arco e non è in grado di fare nè da tank nè da healer. La specializzazione Tamed Beast presenta l'aiuto di una creatura che combatterà al fianco del giocatore, mentre quella Hunting punta unicamente sul proprio arco.

Phantom Necromancer: probabilmente la classe più distintiva in Tarisland. La specializzazione dps Soul Snatch si concentra nell'evocazione di spettri che combattono insieme al giocatore, mentre quella Soul Healing utilizza dei fiori per curare i propri compagni.

Bard: questa classe suona canzoni utilizzando la sua lira per infliggere danno al nemico o per curare i propri compagni. La specializzazione Solo viene utilizzata per fare dps, mentre quella Harmony per gli healer.

La possibilità di provare tutte le classi durante il tutorial è stata personalmente estremamente utile, in quanto mi ha fatto capire prima di arrivare all'endgame con ognuna di esse quale fosse quella più idonea al mio stile di gioco, cioè il paladino. Consiglio di fare lo stesso ai nuovi giocatori.

Il mondo di Tarisland

Il mondo di gioco mi ha catturato parecchio, è molto colorato e ricorda molto l'estetica anime, è grande e presenta sette macro aree da esplorare. Grazie alla presenza di checkpoints in cui è possibile teletrasportarsi e all'utilizzo di montature, l'esplorazione del mondo di gioco è resa molto dinamica e piacevole.