Once Human, Recensione: un’immersione nel surreale

Once Human è un titolo interessante ma potrebbe dare molto di più. Il gunplay soddisfacente e un'estetica unica ne sono i cavalli da battaglia, ma vi sono diverse caratteristiche nelle scelte del world-building e di gameplay che ne compromettono il risultato finale.

Once Human è un gioco multiplayer open-world con una forte componente survival ed ambientato in uno strano futuro post-apocalittico.

Unitevi con i vostri amici per combattere nemici mostruosi, scoprire segreti, competere per le risorse, e costruire il vostro territorio. Un tempo, eravate semplicemente umani. Ora, avete il potere di ricostruire il mondo.

Once Human è disponibile su PC dal 9 luglio di quest'anno, mentre la versione per piattaforme mobile sarà disponibile a partire dal 26 settembre.

Once Human ci trasporta in un mondo post-apocalittico dove il confine tra realtà e incubo si dissolve. Il gioco ci mette nei panni di sopravvissuti che devono navigare attraverso un paesaggio devastato, popolato da creature mostruose e segreti oscuri.

La trama, avvolta da un’aura di mistero, si svela lentamente attraverso una serie di missioni principali e secondarie, documenti trovati lungo il cammino e dialoghi con i personaggi non giocanti (NPC).

Uno degli aspetti più intriganti di Once Human è la presenza di enigmi narrativi che ci spingono ad esplorare e riflettere per comprendere appieno gli eventi che hanno portato al collasso della civiltà.

Questi enigmi, insieme a eventi sovrannaturali, creano una trama che è tanto una storia di sopravvivenza quanto un viaggio nell'ignoto. Complice nel creare questa atmosfera suggestiva è lo stesso mondo di gioco, che riesce a catapultarci in un'esperienza strana e particolarissima.

La storia di Once Human riesce a catturarci con una combinazione di suspense, esplorazione e interazioni significative. È un racconto che si sviluppa con un ritmo ben dosato, mantenendo alta la tensione e la curiosità fino alla fine.

Gameplay

Pur non spiccando per innovazione nel suo core gameplay, Once Human affascina i giocatori grazie alla coesione di numerose caratteristiche diverse, riuscendo comunque a creare un'esperienza unica e interessante.

Sistema di combattimento

Il titolo si presenta come un gioco di ruolo survival, multiplayer e open-world. Ciò implica una forte componente di azione, e richiede un gunplay ben funzionante e divertente.

In questo, Once Human riesce molto bene, in quanto è in grado offrire un bel feeling alle varie armi disponibili. Il core gameplay del titolo ricorda parzialmente quello di Tom Clancy's The Division, contando anche la componente MMORPG del titolo.

Il titolo presenta numerosi armi:

Armi da fuoco

Pistole : ideali per combattimenti ravvicinati e situazioni che richiedono agilità

: ideali per combattimenti ravvicinati e situazioni che richiedono agilità Fucili d'Assalto : versatili e adatti a scontri a media distanza

: versatili e adatti a scontri a media distanza Fucili a Pompa : potenti per combattimenti ravvicinati, perfetti contro nemici multipli

: potenti per combattimenti ravvicinati, perfetti contro nemici multipli Fucili di Precisione : ottimi per eliminare bersagli a lunga distanza con precisione

: ottimi per eliminare bersagli a lunga distanza con precisione Mitragliatrici Leggere: perfette contro i boss

Armi da mischia

Coltelli e Pugnali : perfetti per attacchi silenziosi e rapidi

: perfetti per attacchi silenziosi e rapidi Manganelli e mazze : utili per infliggere danni pesanti nei combattimenti corpo a corpo

: utili per infliggere danni pesanti nei combattimenti corpo a corpo Asce e Martelli: armi potenti che possono distruggere sia nemici che ostacoli

Armi esplosive

Granate : utilizzate per danneggiare gruppi di nemici o distruggere coperture

: utilizzate per danneggiare gruppi di nemici o distruggere coperture Mine: posizionate strategicamente per creare trappole mortali

Armi artigianali

Armi Fatte a Mano: create utilizzando risorse raccolte nel mondo di gioco, queste armi possono variare notevolmente in termini di efficacia e caratteristiche

Armi speciali

Armi Sovrannaturali: potrebbero includere armi con poteri unici o abilità speciali, legate agli elementi sovrannaturali del gioco

Questa varietà di armi permette ai giocatori di adattarsi a diverse situazioni di combattimento, offrendo numerose opzioni tattiche per affrontare i pericoli del mondo post-apocalittico di Once Human.

Il titolo offre la possibilità di portare con sé tre armi: un'arma principale, una secondaria e una corpo a corpo. Vi è qui un problema sostanziale, in quanto lo switch tra le diverse armi è molto lento, e ciò ne compromette la fluidità del gameplay.

Meccaniche di gioco

Il titolo non offre a mio avviso una giusta facilità e precisione per quanto riguarda i controlli. Seppure il gunplay funzioni molto bene, ciò non può essere detto per quanto riguarda il movimento, che pare legnoso e troppo impostato, togliendoci varie opzioni di ingaggio.

La meccanica principale di Once Human risiede nella componente survival. Il gioco offre una varietà di risorse all'interno del suo mondo, che i giocatori devono raccogliere per creare oggetti e strutture.

Queste strutture vengono posizionate nel proprio territorio, una sorta di dimora privata dove gestire le risorse, fare crafting e organizzare l'inventario.

Sebbene l'aspetto della gestione dei territori sia interessante, tende a compromettere l'identità del mondo di gioco.

A differenza di titoli come Rust, dove le costruzioni dei giocatori si integrano armoniosamente con l'ambiente, in Once Human si osservano interi frammenti di mappa tappezzati di territori uniformi che contrastano con la natura circostante.

L'interfaccia utente è chiara e distintiva, facilitando l'accesso alle varie caratteristiche del gioco. Inoltre, il titolo offre piccoli tutorial che guidano i giocatori nella costruzione di oggetti e strutture, rendendo l'esperienza più intuitiva e accessibile.

Memetics

I memetics in Once Human aggiungono una dimensione affascinante e strategica al gameplay. Questi potenti artefatti, dotati di abilità uniche, permettono ai giocatori di influenzare il mondo di gioco e i suoi abitanti in modi sorprendenti.

L'utilizzo dei memetics richiede una pianificazione attenta, poiché possono alterare le dinamiche di combattimento, manipolare l'ambiente e offrire vantaggi significativi durante le missioni.

Questa meccanica introduce un elemento di profondità tattica, invitando i giocatori a sperimentare e trovare combinazioni ottimali per affrontare le sfide del mondo post-apocalittico di Once Human.

Per esempio troviamo poteri quali telecinesi, controllo mentale, manipolazione del tempo o cure rigenerative, che offrono la possibilità di creare build molto diverse tra di loro per ogni eventualità, sbloccabili salendo di livello.

Elementi di sopravvivenza

La gestione delle risorse è cruciale in Once Human. Oltre a raccogliere materiali per costruire armi e oggetti, è essenziale tenere sempre a disposizione cibo e acqua per garantire la nostra sopravvivenza.

La stanchezza, la disidratazione e la fame influiscono direttamente sulle prestazioni in battaglia, rendendo fondamentale monitorare e gestire queste risorse per mantenere l'efficacia del proprio eroe.

L'estetica di Once Human

L'estetica di Once Human è un'affascinante fusione di elementi post-apocalittici e futuristici, che crea un'atmosfera densa e immersiva.

Il mondo di gioco è caratterizzato da paesaggi desolati e devastati, dove le rovine di antiche civiltà si mescolano con tecnologie avanzate e architetture bizzarre. I paesaggi sono ampi e variegati, spaziando da città in rovina e foreste desolate a laboratori scientifici abbandonati.

L'estetica di Once Human evoca fortemente il genere horror fantasy, con un design visivamente inquietante e originale. Le creature e i nemici sono caratterizzati da elementi biomeccanici e mutazioni che li rendono unici e minacciosi.

Tra questi, si trovano sia mostri giganti che figure bizzarre, come zombie con televisori al posto della testa. Il gioco non esita a presentare design audaci, creando un’esperienza immersiva che affascina e inquieta allo stesso tempo.

Prestazioni grafiche

La mia esperienza personale non è stata per niente positiva per quanto riguarda la prestazione grafica in questo titolo.

Ho un PC aggiornato e discreto, con una RTX 4060, e purtroppo anche impostando il limite degli FPS a 60 e una resa grafica media, il titolo avrà stuttering continui, soprattutto nella natura.

Oltre alla natura più fitta (molto presente nel mondo di gioco), vi sono evidenti problemi di stuttering anche quando si cammina nell'acqua. Fortunatamente, non ho riscontrato questi problemi nei combattimenti, che al netto dei problemi sopra citati nel gameplay scorre piacevolmente.

Da questa immagine si evince la mancanza di opzioni grafiche e che quelli presenti siano solo le essenziali. Provando ad aumentare il limite massimo frame a 120 (non vi sono ulteriori opzioni se non unlimited) le temperature si alzano a livelli non sostenibili.

Questo è un problema che sto riscontrando con i nuovi giochi free-to-play, come ad esempio The First Descendant. Potrebbe quindi essere un problema generale di mercato, che sta prendendo la direzione di rilasciare giochi mal ottimizzati per poi correggere il tiro nel lungo periodo.