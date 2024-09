Destinati a morire è un crescendo di emozioni e azione, con momenti epici che richiamano la Battaglia dei campi del Pellennor ne Il Ritorno del Re di Peter Jackson, ma con un tono più contenuto. In questo episodio vediamo troll che seminano il caos, macchinari da guerra e momenti di violenza estrema, come elfi che vengono schiacciati dal troll. Siamo anche sconvolti da cosa accade ad alcuni personaggi, lasciandoci a bocca aperta, perché estranei al canon Tolkieniano . La scrittura di questa puntata spinge molto sulla tensione e sui colpi di scena e siamo sicuri vi sorprenderà.

Nessun dato immagine fornito.

L'episodio è pieno di citazioni dirette ai film di Jackson , come quando Elrond urla "Distruggili!", rimandando alla scena di Peter Jackson con Isildur. Un altro momento particolarmente intenso è la scena in cui Elrond chiede a Durin: "Ho bisogno della tua ascia", una frase che fa eco al famoso giuramento di Gimli a Frodo nei film della trilogia.

Infatti, Durin qui è diviso tra il dovere verso il suo popolo e l'amicizia fraterna con Elrond, poiché il padre è ormai impazzito, accecato dall'ossessione di scavare troppo nelle profondità di Moria per trovare il mithril, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma quella di tutti i nani. Durin si trova così di fronte a una scelta dolorosa: restare fedele alla sua famiglia e al suo popolo, o correre in aiuto di Elrond e dell'Eregion.