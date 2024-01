Persona 3 Reload: nuovo trailer sul gioco

Ad inizio anno vi abbiamo parlato delle uscite più attese di questo 2024. Tra i vari titoli dell’anno vi abbiamo menzionato il tanto atteso Persona 3 Reload. Il remake dell’iconica serie di ATLUS farà il suo ritorno il 2 febbraio.

Nel gioco vi ritroverete nei panni di un misterioso studente alle prese con un destino altrettanto misterioso. Il titolo è stato pienamente rivisitato per la nuova generazione con miglioramenti grafici e aggiunta di nuove scene e features. Tra le novità da riportare anche il frame rate a 60fps e la possibilità di controllare tutti i personaggi.

Dopo il filmato di apertura pubblicato una settimana fa, oggi, 12 gennaio, ATLUS ci ha regalato un nuovo trailer.

Il trailer

Nel nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube di ATLUS ci si addentra nelle strutture urbane del gioco. Come ogni Persona che si rispetti, attività secondarie e di intrattenimento sono all’ordine del giorno. Anche questo ritorno porta con sé le novità implementate per questo fondamentale aspetto di gioco.

Il video ci mostra la piazza del Paulownia Mall, un centro commerciale ricco di opportunità da sfruttare. Ci viene mostrato un karaoke, un game center, così come ristoranti ed addirittura discoteche in cui incontrarvi con gli altri personaggi e stringere forti legami.

Non mancheranno le opportunità per rifornivi di equipaggiamento. Tra farmacie, gioiellerie e una particolare stazione di polizia potrete rifornirvi di medicine, armi e strumenti vari. Come tipicamente accade nei GDR, armature, abbigliamento e gioielli portano con sé l’opportunità di migliorare le vostre statistiche.

Inoltre, come anche mostrato dal trailer, nei numerosi locali del centro della città vi sarà possibile migliorare gli attributi del vostro personaggio.

Per poterci gustare finalmente il gioco mancano oramai poche settimane. Vi ricordiamo ancora una volta che il gioco uscirà il 2 febbraio del 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.