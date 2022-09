Guns undarkness: il nuovo jrpg strategico dal compositore di persona

Shoji Meguro, ex compositore delle famose saghe giapponesi Persona e Shin Megami Tensei di Atlus ha recentemente aperto una campagna su Kickstarter sul suo primo JRPG: Guns Undarkness. Il titolo punta a essere uno strategico con combattimenti a turni ed elementi stealth, con riferimenti che includono sia Persona che la saga di Metal Gear Solid.

Guns Undarkness è ambientato nell’anno 2045, in un mondo portato alla rovina a causa della guerra nucleare. Il protagonista è un giovane paramilitare, ma oltre lui sarà possibile comandare fino a tre alleati. Al di fuori delle missioni, si potrà accedere a un’area in cui si potranno selezionare missioni e acquistare e vendere oggetti. Il gioco sarà inoltre caratterizzato da un “sistema di relazioni” basato sul poter approfondire la conoscenza dei propri compagni di squadra durante la trama.

Ad aiutare nella realizzazione del titolo troviamo anche Ilya Kuvshinov, un illustratore russo emergente noto per aver lavorato per la serie Ghost in the Shell e Lotus Juice, un rapper giapponese che ha già lavorato con Meguro in passato. La campagna Kickstarter sarà disponibile dal 12 al 15 settembre per poter arrivare a 30.000 $ per realizzare una versione per PC. Ulteriori obiettivi verranno resi disponibili per le versioni Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.